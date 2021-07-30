Часть культуры: Строительство ДК в посёлке Оленевод завершено на 50%

Стоит отметить, что в новом доме культуры предусмотрено 101 посадочное место. Общая площадь здания — 502,6 квадратных метров. Затраты на строительство, согласно смете — более 46 миллионов рублей.
«Работы на объекте выполнены уже на 50%. Мы снесли старое здание, расчистили площадку под строительство, возвели стены, утеплили их, сейчас ведется облицовка фасада кирпичом. Проложили инженерные сети», — рассказал глава администрации Раздольненского сельского поселения Дмитрий Смыков.
В правительстве региона сообщили, что появление нового дома культуры разнообразит досуг жителей посёлка.
«Новый дом культуры будет востребован у жителей и даст местным талантам возможности для реализации интересных творческих идей и проектов. Важно, чтобы культурная жизнь в районах не угасала, чтобы сельские территории всесторонне развивались», — сказала министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.
Глава ведомства также отметила, что на странице министерства культуры в соцсетях проходит опрос о том, какие кружки и секции стоит открыть в новом учреждении и что необходимо сделать, чтобы в ДК было максимально интересно и молодежи, и старшему поколению.
«Нам интересно каждое мнение. Радует, что жители активно дают обратную связь. Так, респонденты уже заявили о желании посещать занятия по лоскутному шитью, вязанию, изучать IT-технологии», — сказала Елена Бронникова.
Напомним, что строительство ДК и организация культурных мероприятий в Приморье проводится в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры Приморского края» на 2020–2027 годы.