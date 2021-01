Декабрьская инфляция в Приморье побила рекорды предыдущих лет

Росстат опубликовал основные показатели инфляции в Приморском крае. Так, инфляция на все товары и услуги в декабре 2020 года составила 5,01% к соответствующему месяцу 2019 года. Это самый большой показатель с 2015 года.

В декабре предыдущего года этот показатель соответствовал 3,2%. Базовая инфляция в декабре прошлого года составила 3,8% к аналогичному периоду 2019 года. В целом на продовольственные товары инфляция выросла почти в два раза по сравнению с декабрем 2019 года. В 2020 году этот показатель составил 6,9%, в 2019 году — 3,8%. Более всего в декабре пострадали от инфляции сахар (в 2020 году — 53,2%, в декабре 2019 г. вообще были отрицательные показатели: -26,0%), овощи включая картофель (23,2% и 4,4% соответственно), макароны и крупа (14,7% и 10,9% соответственно), масло и жиры (13,0% и 6,3% соответственно). Чуть меньше, но все же выше среднего в декабре 2020 г. увеличились по сравнению с декабрем 2019 года показатели по рыбопродукции (6,1% и 4,9%) и алкоголю (5,8% и 1,9%). Хлеб также превысил среднюю инфляцию — 7,9%, однако в декабре 2019 года при средней инфляции на продовольствие 3,8% хлеб дорожал «со скоростью» 8%. То есть примерно одинаковым темпом. Цены на непродовольственные товары также продемонстрировали более чем двойной процентный рост — 4,5% в декабре 2020 года к 2% декабря 2019 года. Так, наиболее заметные цифры декабрьской инфляции у медицинских товаров (12,6% и 6,7% — в декабре 2019 года), топлива (6,5% и 3,2% соответственно). Табачные изделия также дорожали (7,9%), но в сравнении с декабрем 2019 г. не так активно — 10,6%. Пандемия не только разгоняла цены в Приморском крае, но даже кое на что инфляция замедлилась. В целом инфляция цен на услуги снизила темпы — 3% в декабре 2020 года и 3,7 в декабре 2019 года). Инфляционный рост показали услуги связи, экскурсионные и медицинские услуги, причем медуслуги обогнали среднюю инфляцию за месяц — 5,4%. Остальные показатели сравнительно меньше к уровню декабря 2019 года либо минусовые. В то же время если сравнивать размер инфляции на отдельные товары с предыдущим месяцем — ноябрем 2020 года, то здесь рекордсменами стали яйца (13,1% и 5,1% соответственно), все те же овощи (8,6% и 5,4%), стройматериалы (2,7% и 0,3) и услуги пассажирского транспорта — 3,6% и 0,1% соответственно. Мария ПУШКАРЕВА.

