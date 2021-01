Русская Рыбопромышленная Компания ставит рекорды, решая стратегические задачи

Русская Рыбопромышленная Компания подвела итоги прошедшего года. Согласно полученным данным, в 2020 году РРПК выловила 323 тысячи тонн рыбы. Как сообщается, это рекордный для компании объем добычи.

Показатель прошлого года превышен на 3,15 тысячи тонн, тем самым РРПК обеспечила наибольший среди добывающих компаний абсолютный прирост (14 тысяч тонн) на основном объекте промысла — минтае — относительно 2019 года, полностью освоив квоту в размере 283,8 тысячи тонн. Стоит отметить, что компания продолжает решать стратегические задачи и достигать поставленных целей. Так, выпуск продукции соответствует уровню прошлого года, при этом существенно увеличено производство высокомаржинальных продуктов глубокой переработки. В частности, выпуск филе и фарша минтая увеличен на 25%, на 19% превышен прошлогодний уровень производства икры минтая. «Увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью — одна из стратегических целей Русской Рыбопромышленной Компании, — прокомментировал генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко. — Компания уверенно продолжает движение в этом направлении. Мы начали выводить из эксплуатации устаревшие суда для замены их современными мощностями, которые позволят более эффективно вести промысел и переработку рыбы при растущих объемах вылова. В конце прошлого года мы получили первый супертраулер нового флота — „Владимир Лиманов“. Мощности судна по производству продуктов глубокой переработки позволят РРПК нарастить их выпуск и начать производство сурими». Новый траулер «Владимир Лиманов» сможет ежегодно выпускать около 15 тысяч тонн филе, фарша и сурими. За первый год работы судна планируется произвести 4-5 тысяч тонн нового продукта. Напомним, в 2020 году на Адмиралтейских верфях спущены на воду два первых супертраулера для РРПК российской постройки. В 2021 году они будут переданы компании. Также введен в эксплуатацию береговой рыбоперерабатывающий завод «Русский минтай». Завод «Русский минтай» — крупнейшее на сегодня рыбоперерабатывающее предприятие в Приморском крае. Мощности предприятия позволяют выпускать до 155 тонн готовой продукции в сутки, в основном — филе минтая блочной и штучной заморозки, а также фарш брикетами, стейки и другое. В 2020 году РРПК освоила новые рынки сбыта: Сингапура (филе минтая), Польши (минтай обезглавленный), Испании, Туниса и Казахстана (сельдь), Тайланда (сардина), впервые поставила икру минтая на внутренний рынок. РРПК продолжает пользоваться групповым MSC сертификатом, держателем которого является АДМ, а также в целях минимизации рисков на рынке MSC-сертифицированной продукции РРПК начала процедуру новой сертификации по данному стандарту. В планах компании — расширение присутствия на внутреннем рынке, разработка новых видов продукции и освоение новых рынков, в том числе — рынка сурими.

