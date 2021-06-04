Приморских концессионеров будет кредитовать крупный российский банк

Приморских концессионеров будет кредитовать крупный российский банк
Приморских концессионеров будет кредитовать крупный российский банк
Сегодня, 09:54ЭкономикаФото: Медиахолдинг1Mi
Председатель Правительства Приморья Вера Щербина встретилась с руководством банка «Россия» на Петербургском международном экономическом форуме в четверг, 3 июня. Банк планирует кредитовать компанию-исполнителя проекта «Цифровое Приморье».

По словам председателя правления банка «Россия» Михаила Клишина, банк участвует в проекте «Цифровое Приморье», как банк-кредитор концессионера.

«Два года назад мы помогли реализовать аналогичный проект в Севастополе. Например, в рамках проекта сделали для горожан единую социальную карту», — подчеркнул он.

Вера Щербина отметила, что Приморский край — один из первых регионов Дальнего Востока, который заключил соглашение на условиях концессии.

«Проект „Цифровое Приморье“ долгосрочный, дорогостоящий и многопрофильный. Он включает в себя безопасность дорожного движения, весовой контроль на дорогах, жилищно-коммунальное хозяйство, цифровизацию образования. Нам важно его реализовать, поэтому мы приветствуем всех участников проекта и готовы оказать вам содействие со стороны Правительства края», — обозначила Вера Щербина.

На встрече также обсудили реконструкцию системы ЖКХ, тепловых сетей во Владивостоке и Находке.

«В отопительный сезон у нас бывают аварии на сетях. Мы хотим не просто латать дыры, а подойти системно, реконструировать сети в крупных городах. Договорились с банком, что они будут нам рекомендовать потенциального инвестора, который мог бы зайти в наш регион на условиях концессии и выполнить эту серьезную работу», — констатировала по итогам встречи Вера Щербина.

Ранее, в апреле 2021 года, Правительство Приморского края, администрации Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки и частный инвестор ООО «Цифровое Приморье» подписали концессионное соглашение о реализации проекта создания информационной системы. Проект будет поддерживать более 30 различных сервисов для комфортной и безопасной жизни людей.

Стоит отметить, что Петербургский международный экономический форум — ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере с участие Президента России Владимира Путина. В этом году форум проходит под девизом «Снова вместе. Экономка новой реальности», с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.

Сюжеты:
Приморский край
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