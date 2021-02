Росавиация проведет отбор авиакомпаний для предоставления им субсидий на выполнение перевозок жителей Дальнего Востока в Москву и обратно по льготным тарифам, сообщили в ведомстве.

Средства на льготные авиабилеты уже выделены, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой «РГ». Росавиация подготовила и разместила на своем официальном сайте порядок отбора авиакомпаний для получения субсидий. После проведения отбора результаты будут опубликованы на сайте. Напомним, что 2 февраля Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготных авиаперевозок. Теперь приобрести авиабилеты по специальным тарифам смогут все жители Дальнего Востока.

