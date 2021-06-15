Как поднять реальную зарплату приморцев?

Как поднять реальную зарплату приморцев?
Как поднять реальную зарплату приморцев?
Сегодня, 09:59ЭкономикаФото: Александр Дедов / ИК "Золотой Рог"
Финансист, председатель НП «Лига финансовых институтов» Александр Владимирович Ивашкин прокомментировал последние данные Приморскстата о зарплатах в Приморском крае и рассказал что нужно сделать, чтобы размер реальной оплаты труда жителей Приморья перестал падать.

Приморскстат в начале лета сообщил, что за первые три месяца 2021 года средний размер оплаты труда приморца вырос на 4,8 процента и составил почти 50 тысяч рублей. Однако размер реального заработка, с учетом индекса потребительских цен, не достиг даже уровня первого квартала 2020 года. Отставание составило 0,4 процента. Скорость повышения зарплат жителей края серьезно снизилась в начале весны. Разрыв между размером реальной зарплаты трудящихся края в марте 2021 года и в марте 2020 года достиг 2,3 процента.

Как же получилось, что в среднем оплата труда выросла, но реальный заработок приморцев упал?

Перед тем как ответить на этот вопрос финансист напомнил, что данные Приморскстата о среднемесячной зарплате в 49,7 тысячи рублей и о ее росте в первые три месяца 2021 года на 4,9 процента — это «средняя температура по больнице». Такое значение получается из-за того, что большинство приморцев за свою работу получают меньше среднего, а малая часть трудящихся — гораздо больше среднего.

Согласно опубликованным данным, зарплаты выросли в компаниях связанных с нефте- и газодобычей, у тружеников морского, воздушного и трубопроводного транспорта, у строителей инженерных сооружений и производителей автотранспортных средств, у работников казино и букмекерских контор.

Александр Ивашкин отметил, что местному бизнесу вполне по плечу платить своим работникам за их труд куда большие суммы.

По его данным, множество отраслей края обладают высокой маржинальностью, получают доход от экспорта. Большинство приморских работодателей тратят на оплату труда своих работников около 10-15 процентов от общих издержек. Тем не менее, реальный заработок приморцев не растет.

Причиной такой ситуации, по словам эксперта, являются два тренда: «работа в серой зоне» и «оффшор».

Эти факторы не дают возможности строить какие-либо прогнозы о том продолжится или прекратится снижение размера реального заработка приморцев. Кроме того, остается не ясно, будут ли власти предпринимать хоть какие-то попытки, чтобы вывести «серую» экономику на свет и создать условия, при которых люди смогут получать достаточную «белую» зарплату.

«Серая зона»

Александр Ивашкин отметил, что зарплаты, за исключением строителей, выросли только во внесистемно образующих краевых отраслях. Увеличение оплаты труда в рыбодобывающей, судоходной, угольной, машиностроительной, туристической и других отраслях не произошло.

Ивашкин Александр Владимирович
Фото:25.мвд.рф

Создается впечатление, что эти отрасли и дальше будут загоняться в «угол», в экономический и налоговый тупик! А они, в свою очередь, будут из кожи вон лезть, чтобы весь свой кэш от их труда спрятать либо в «серой зоне», как это делает малый бизнес, либо вывести его в оффшорные юрисдикции, как делает это приморский «крупняк», — поделился собственным видением ситуации эксперт.

Офшоры

Говоря об офшорах, финансист напомнил, что президент России Владимир Путин назвал деофшоризацию экономики и её стимулирование в регионах одним из приоритетных направлений.

Разве это дело, что у большинства приморского крупного бизнеса оффшорные бенефициары, а вокруг них множество оффшорных компаний-прокладок, с неучтенными, и, следовательно, не отраженными Приморскстатом зарплатами? — возмутился Александр Ивашкин.

Эксперт отметил, что залогом экономического роста, с которым приходит и повышение зарплат, являются крупные градообразующие системные отрасли и предприятия. Именно они создают новые рабочие места, обеспечивают приемлемый размер оплаты труда и платят налоги. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на порт Восточный в Находке, где идет постоянная, растущая ежегодно перевалка экспортного угля.

Для решения проблемы, финансист предлагает убрать из технологической цепочки портов оффшорные стивидорские компании. Вместо них нужно поставить компании с приморской пропиской. Такая рокировка позволит в несколько раз увеличить выплаты в местные бюджеты и поспособствует поднятию зарплат на 70-90 процентов.

Так как же переломить ситуацию с зарплатой в крае?

Выход из сложившегося положения Александр Ивашкин видит в снижении местных налогов, тарифов, аренды для бизнеса, а также повышении МРОТ.

Эксперт считает, что выплата зарплаты — не самая большая статья расходов бизнеса. И если снизить налоги, то повысить оплату труда вполне реально.

Финансист добавил, что для того, чтобы работодатели все же повышали зарплаты своим сотрудникам — необходимо их дополнительно стимулировать.

«Ну, не видит приморский бизнес от самого крупного до частной лавки явных выгод от того, что он перейдет какую-то черту за которой его работники станут счастливее в денежном плане!», — акцентировал Александр Ивашкин.

Если снизить налоги, увеличить МРОТ и поощрять работодателей выплачивающих работникам «белую зарплату», то, как отметил эксперт, остальное сделают законы экономики.

«Вырастет в крае доля людей, способных больше тратить. Это подхлестнет потребительский рынок и значит создаст условия для всего бизнеса», — разъяснил финансист.

Резюмируя Александр Ивашкин подчеркнул, что это единственный шанс «перевернуть пирамиду финансовых потоков сверху вниз». Снижение налогов на бизнес и сознательное уменьшение отчислений в казну могут обеспечить будущее экономическое благополучие граждан.

Сюжеты:
Приморье
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