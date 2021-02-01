Доходы россиян сократились сильнее, чем ожидало правительство

Минэкономразвития рассчитывает, что в 2021 году реальные располагаемые доходы вырастут на 3%, а затем будут расти на 2,4–2,5%. Ряд экономистов не ожидает быстрого восстановления реальных располагаемых доходов: после небольшого отскока в 2021 году им видится значительный риск их стагнации. Провал 2020 года сможет быть перекрыт только к концу 2022 года, оценивал руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов.