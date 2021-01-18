По действующим в КНР правилам сотрудники пункта пропуска работают в «красной зоне» по вахтовому методу, каждая смена обязана после завершения рабочего цикла пойти карантин в 2 недели. Поэтому, чтобы предоставить возможность всем сотрудникам пункта пропуска своевременно пройти карантин и встретить Новый Год, работу пункта пропуска необходимо приостановить на 18 суток. 15 февраля работа пункта пропуска будет восстановлена в прежнем объеме.