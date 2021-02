Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, с начала 2021 года ведомством был проконтролирован экспорт лесоматериалов общим объемом 146 677,1 кубометров. На экспортные партии оформлено 6 769 соответствующих фитосанитарных сертификатов.

Сообщается, что основной объем экспорта составляет деловая древесина — 96 748,4 кубометров, из них в КНР экспортировано 96 560,5 кубометров. В 2021 году в страны Азии (КНР, Республику Корея, Японию и другие страны) экспортировано 43 651,9 кубометров пиломатериалов и 6 276,7 кубометров прочих лесоматериалов. Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области проконтролировано соответствие подкарантинной продукции фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

