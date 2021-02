Приморье демонстрирует негативные экономические показатели

Приморскстат опубликовал статистику итогов 2020 года по социальным и экономическим показателям в Приморском крае. По большинству показателей зафиксирована отрицательная динамика.

Согласно социальным индикаторам, снизилось количество постоянного населения в регионе (99,1%).Во Владивостокском городском округе на 1 января 2020 года постоянно проживало (по оценке) 634,7 тыс. человек. По предварительным данным, за январь–ноябрь 2020 года родилось 5052 ребенка (на 4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), умерло 6905 человек (на 6% больше). Миграционный прирост населения за одиннадцать месяцев составил 2,9 тыс. человек. Из положительной динамики — снизился общий размер просроченной задолженности по зарплате до 31,4%, показатели среднемесячной зарплаты одного работника выросли: 102,1% — реальная зарплата, 105,8% — номинальная. Кроме того, зафиксирован рост по вводу в действие жилых домов (115,4%). По остальным экономическим индикаторам зафиксированы негативные показатели. Так, выросло число безработных в крае (в 1,8 раза). Во Владивостоке к концу декабря 2020 года в городской службе занятости населения состояли на учете 3505 не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 3237 имели статус безработного, что в 5,3 раза больше, чем на 1 января 2020 года. Индекс потребительских цен на товары и услуги, а Приморье продемонстрировал рост со 105 до 106,9% (в том числе и на продовольственные товары). В 2020 году потребительские цены по Приморскому краю увеличились на 5% по сравнению с декабрем 2019 года (по РФ — на 4,9%). Более всего подорожали продовольственные товары — на 6,9%, из них продукты питания — на 7,2%. Цены на непродовольственные товары выросли на 4,5%. Прирост цен (тарифов) на платные услуги населению составил 3% к декабрю 2019 года. Число организаций за год сократилось (95,2%) вместе с числом индивидуальных предпринимателей (97,7%). Наиболее пострадавшими отраслями стали гостиничный бизнес, туризм, культура, транспорт. Так, во Владивостоке в 4,6 раза снизились туристские услуги, в 2,8 раза — услуги культуры, в 2,2 раза — услуги санаторно-курортных организаций, гостиниц и аналогичных средств размещения, в 1,7 раза — услуги физической культуры и спорта. Индекс промышленного производства упал до показателей 79,4% по сравнению с 2019 годом, а индекс производства сельхозпродукции — до 91,1%, при этом, по оценке Росстата, у Приморского края — самый высокий в стране индекс производства в сфере животноводства. В докладе Росстата сказано, что по итогам 2020 года рост производства в животноводстве Приморья составил 23,9% — это самый высокий показатель по стране. В среднем по Дальневосточному федеральному округу прирост — 1,9%, по России — 2%. Объем работ и услуг в сфере строительства сократился до 98,9%. Упал оборот розничной торговли (до 92,5%), сильно просел оборот общественного питания (до 64,7%). Также сократился объем платных услуг, предоставляемых населению, — до 79%. Сложившаяся санитарно-эпидемиологическая ситуация из-за распространения короновирусной инфекции привела к снижению объёмов платных услуг и во Владивостоке: за 2020 год населению края крупными и средними организациями оказано платных услуг на 53 млрд рублей (на 13% меньше, чем за 2019 год). Из всего перечня платных услуг населению в 2020 году выросли объемы юридических (на 9%) и коммунальных услуг (на 2%). Падение показателей эксперты связывают с коронакризисом и пандемией. Специалисты рассчитывали, что после всеобщей вакцинации экономика отскочит к доковидному состоянию, однако сейчас экономисты отмечают, что на восстановление может потребоваться куда больше времени.

