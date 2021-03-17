В 2020 году в Приморье больше всего инвестировали в машины, постройки и земли

Специалисты Приморскстата подсчитали показатели инвестиционной деятельности в Приморском крае в 2020 году. Так, на развитие экономики и социальной сферы региона в прошлом году было использовано 184,7 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, с учётом всех источников финансирования.

184,7 миллиарда рублей — 90,5% по отношению к инвестициям в 2019 году. Так, инвестиции в машины и оборудование, включая хозинвентарь, составили 46%, в здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель — 38%, в жилые здания и помещения — 14%. Из общего объема инвестиций в основной капитал по региону инвестиции организаций, без субъектов малого предпринимательства, составили 76% — это 139,7 миллиардов рублей — 95,6% по отношению к 2019 году. «По видам экономической деятельности наибольший удельный вес в общем объеме инвестиций края (без субъектов малого предпринимательства) составляют инвестиции в транспортировку и хранение (30%), сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство (15%), обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (10%), обрабатывающие производства (9%), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (6%), деятельность в области информации и связи (6%)», — отметили в Приморскстате. В общем объеме инвестиций собственные средства края составили 51% — 71,6 миллион рублей, привлеченные — 49% — 68,1 миллион рублей. Из общего объема привлеченных средств бюджетные — 31,3 миллиарда рублей, кредиты банков — 15,7 миллиарда рублей.

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