В 2020 году в Приморье больше всего инвестировали в машины, постройки и земли

В 2020 году в Приморье больше всего инвестировали в машины, постройки и земли

Сегодня, 12:00ЭкономикаФото: Медиахолдинг1Mi
Специалисты Приморскстата подсчитали показатели инвестиционной деятельности в Приморском крае в 2020 году. Так, на развитие экономики и социальной сферы региона в прошлом году было использовано 184,7 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, с учётом всех источников финансирования.

184,7 миллиарда рублей — 90,5% по отношению к инвестициям в 2019 году.

Так, инвестиции в машины и оборудование, включая хозинвентарь, составили 46%, в здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель — 38%, в жилые здания и помещения — 14%.

Из общего объема инвестиций в основной капитал по региону инвестиции организаций, без субъектов малого предпринимательства, составили 76% — это 139,7 миллиардов рублей — 95,6% по отношению к 2019 году.

«По видам экономической деятельности наибольший удельный вес в общем объеме инвестиций края (без субъектов малого предпринимательства) составляют инвестиции в транспортировку и хранение (30%), сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство (15%), обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (10%), обрабатывающие производства (9%), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (6%), деятельность в области информации и связи (6%)», — отметили в Приморскстате.

В общем объеме инвестиций собственные средства края составили 51% — 71,6 миллион рублей, привлеченные — 49% — 68,1 миллион рублей.

Из общего объема привлеченных средств бюджетные — 31,3 миллиарда рублей, кредиты банков — 15,7 миллиарда рублей.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
ЭкономикаИнвестицииДеньгиВладивосток
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы