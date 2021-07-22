Елена Томчук: «Молодые специалисты получают в Приморье всемерную поддержку»

Как подчеркивает глава департамента по делам молодежи Елена Томчук, кроме работы мечты, новый сотрудник получит дополнительные выплаты к зарплате и компенсацию части аренды жилья. Приём заявок от соискателей продлится до 2 августа.
— Итак, конкурс. Из каких этапов он состоит?
— Первое, что надо сделать — это ознакомиться с перечнем вакансий, из которых предстоит выбрать интересующую. Далее надо убедиться, что она совпадает с полученным недавно образованием. Следующий этап — подача документов на конкурс. И вот если соискатель победит, то в течение года ему положена ежемесячная доплата. Если место работы находится в том же городе, где живет молодой специалист, то он будет получать 12 000 рублей. А если трудоустройство потребует переезда, то 22 000 рублей.
Кстати, и это очень важно — положение распространяется и на конкурсантов из других регионов. Те, кто приедет на работу в Приморье из других регионов, так же будут получать по 22 000 рублей в течение 1 года.
Практика 2020 года показывает, что этих мер достаточно для закрепления молодых специалистов на предприятиях. Никто из трудоустроенных год назад не собирается после окончания выплат увольняться и искать другую работу, предприятия тоже заинтересованы в молодых и перспективных кадрах.
— Елена Юрьевна, а давайте все же уточним, «молодой специалист» — это кто именно?
— Мы следуем федеральному законодательству, точнее, федеральному закону о молодежной политике. И вот там возраст указан точно: от 14 до 35 лет. И поэтому в конкурсе принимают участие молодые специалисты до 35 лет включительно. Что касается специфики конкурса, то кроме возраста от них требуется наличие высшего или среднее специального образования, полученного в этом году либо в предыдущие 3 года.
Молодому специалисту может быть за 30 лет, он мог несколько раз сменить место работы, но именно по специальности диплома он должен устраиваться впервые.
— Возвращаясь к конкурсу, на что обращают внимание в первую очередь?
— Вычитывается средний балл диплома, копию которого необходимо отправить на конкурс. Этот показатель влияет на итог участника в конкурсе. Кроме того, важна и вовлечённость в общественную жизнь Приморского края или страны в целом. Это необязательное условие — если таких заслуг нет, то поданный пакет документов не будет считаться неполным. Однако общественная деятельность станет дополнительным плюсом при подведении итогового результата.
Также будет оцениваться эссе или видеопрезентация на тему «Как я вижу свою будущую работу». По большому счёту, это всё. У молодого специалиста опыта как такового ещё нет, его профессиональные качества на этом этапе не рассматриваются.
Все работодатели понимают, что от работника без опыта не должен сразу требоваться высший пилотаж. Обязательное условие для предприятий — назначение наставника из коллектива и дальнейшее обучение нового сотрудника.
— Елена Юрьевна, а любой работодатель может принять участие в конкурсе?
— Да, любой. Причем, как компания, так и индивидуальный предприниматель. В 2021 году о своем желании принять участие в конкурсе заявил руководитель крестьянско-фермерского хозяйства. Всего же в перечне 100 вакансий, хотя мы получили гораздо больше предложений от компаний.
Естественно, мы чётко прописали критерии, по которым оцениваем вакансии. Есть обязательные поля, без заполнения которых заявка фирмы даже не принимается. Далее рассматриваем вакансии по тому, что работодатель готов предложить молодому специалисту.
— Представители правительства как-то поддерживают выпускников?
— Да, молодые специалисты получают полное сопровождение правительства Приморского края. Их карьера, их развитие и вообще траектория движения находится на контроле, скажем так. Мы на связи со всеми участниками.
Председатель правительства Приморья Вера Щербина лично курирует проект и проводит встречи с недавно трудоустроенными гражданами, интересуется их проблемами и пожеланиями. Всё проходит в живом, практически неформальном режиме.
Это не какое-то разовое мероприятие, а действительно перспективный и долгоиграющий проект. Нам важно, как молодые специалисты будут себя ощущать на территории края. Мы очень внимательно прислушиваемся и вносим нужные коррективы, чтобы оказывать поддержку.
— А есть успешные примеры трудоустройства специалистов из других регионов?
— Да, есть пример молодого специалиста из Якутска. Мужчина приехал в Приморье учиться, закончил Дальрыбвтуз, а потом, по окончании университета, не мог найти работу по специальности. Уже собирался возвращаться на родину, но узнал о конкурсе и решил поучаствовать. Результат — он успешно поступил на работу в «Приморские электрические сети».
— Это уникальный приморский проект? Такого больше нигде в России нет?
— Да, уникальный. Когда мы его разрабатывали, то вспоминали те проблемы и ту неуверенность, которые присущи молодому специалисту. Не хотелось просто давать деньги и говорить «Трудоустраивайся, как хочешь. Потом тебе доплатим».
В нашем конкурсе молодому человеку самостоятельно искать работу не нужно. Он просто знакомится с перечнем, подаёт документы, проходит отбор и получает работу.
Поддержка молодых специалистов идет в рамках реализации государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере труда и занятости населения.
Юрий РОГОВ