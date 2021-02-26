Сотни гектаров земли вышли боком собственнику в Приморье

Сотни гектаров земли вышли боком собственнику в Приморье

Сегодня, 12:24ПроисшествияФото: Медиахолдинг1MiЖительницу Приморья наказали за заброшенную землю
Постановлением Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области собственнику участка сельхозземель О. В. Соиной назначено наказание в виде административного штрафа за нарушение земельного законодательства.

Об этом сообщает ведомство.

Так, 7 декабря 2020 года во время внеплановой проверки сотрудники Уссурийского отдела по ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору Управления провели осмотр земельного участка, расположенного в районе села Павло-Федоровка Кировского района. Эта земля имеет статус сельскохозяйственного назначения и общую площадью 560,09 га.

Оказалось, что землепользователем не выполняются мероприятия по сохранению почв и их плодородия, защите сельхозугодий от зарастания сорными травами и кустарниками, в результате чего происходит деградация земель. Попросту говоря, весь участок зарос сорной травой высотой до 1,5 метров, деревьями и кустами высотой до 5 метров. Также на участке нет признаков того, что почва обрабатывается, на ней когда-либо работала сельхозтехника, как нет и следов выращивания сельхозкультур. Земля, судя по всему, давно заброшена.

Ведомство выдало собственнице предписание на устранение выявленных нарушений.

А после постановлением регионального Управления Россельхознадзора от 28 января 2021 года собственник участка Соина была признана виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 8.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В этой связи ей назначено наказание в виде административного штрафа.

Как сообщается, 24 февраля 2021 года решение вступило в законную силу.

Сюжеты:
Приморье
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