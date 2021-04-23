Приморье показало серьезную динамику по выдаче новых кредиток

По данным НБКИ, в I кв. 2021 года количество новых выданных кредитных карт составило 2,64 млн ед., или на 2,5% больше по сравнению с I кв. 2020 года.

«Восстановлению сегмента кредитных карт, прежде всего, способствует их технологичность и удобство использования. Здесь банки могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по „кредиткам“ (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т. д.)», — считают специалисты Национального бюро кредитных историй. При этом по сравнению с предыдущим месяцем в марте 2021 года было выдано на 18,9% больше новых кредитных карт. Самую серьезную динамику роста количества выданных новых «кредиток» (среди 30 регионов - лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) в 1 квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Кемеровская область (+15,9%), Ставропольский (+13,3%), Красноярский (+10,7%) и Приморский (+10,2%) края, а также Иркутская область (+10,1%). В то же время в ряде регионов было отмечено сокращение выдачи новых кредитных карт, в том числе, в Самарской области (-8,2%), Краснодарском крае (-6,7%), Саратовской (-4,9%), Нижегородской (-3,6%) и Омской (-3,6%) областях, а также в Москве (-3,5%) и Санкт-Петербурге (-3,1%). В рейтинг динамики количества новых выданных кредитных карт в регионах РФ (среди 30 регионов - лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) в I квартале 2021 г. по сравнению с I кварталом 2020 года попали всего два региона Дальнего Востока. Приморье заняло 23-место с результатом 41 712 карт (в I квартале предыдущего года было выдано 37 859 ед. новых кредитных карт). На 27-й строчке разместился Хабаровский край — 31 341 карт, что на 3,4% больше, чем за предыдущий период, когда было выдано 30 316 карт.

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