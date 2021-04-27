Микрофинансисты ДФО вдвое нарастили кредитный портфель

За последние несколько лет структура портфеля микрофинансовых организаций (МФО) Дальнего Востока и его динамика, которая осталась положительной, несмотря на уход с рынка ряда компаний, претерпели значительные изменения.

Как сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России, с 3,3 млрд рублей по итогам 2017 года портфель МФО увеличился до 7,8 млрд к началу текущего года. «Более чем двукратный рост связан с присоединением Забайкалья и Бурятии, на долю которых приходится четверть всего портфеля ДФО. Вместе с тем развитие государственных микрофинансовых организаций, которые сегодня работают в каждом регионе, активизировало рост объема займов субъектам малого и среднего бизнеса. Такие МФО предъявляют меньше требований к заемщикам и предлагают ставки ниже, чем коммерческие банки», — рассказал начальник отдела надзора за рынком микрофинансирования Дальневосточного ГУ Банка России Виталий Мостовой. Эти изменения отразились на структуре портфеля, в котором за три года доля займов субъектам МСП выросла с 40 до 75% — в 2020 году с ними заключили более 3,5 тысяч договоров на сумму более 4,7 миллиардов рублей. Микрозаймы выдают бизнесу из разных секторов экономики: от розничной торговли до полезных ископаемых. Специалисты отмечают, что, несмотря на пандемию, в макрорегионе наблюдается сокращение просроченной задолженности заемщиков МФО Дальнего Востока и числа жалоб на микрофинансовые организации. «То, что мы стали получать меньше жалоб от клиентов дальневосточных МФО, говорит о повышении качества их услуг, в том числе за счет вывода с рынка неконкурентоспособных и недобросовестных участников», — заключил Мостовой. По словам экспертов, граждане могут проверить легальность микрофинансовой организации на сайте Центробанка или в мобильном приложении «ЦБ онлайн». При заключении договора стоит внимательно изучить его условия и оценить риски неисполнения обязательств.

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