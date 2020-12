ФРДВ профинансирует обновление краболовного флота на Дальнем Востоке

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики профинансирует проект строительства 8 краболовных судов на Находкинском судоремонтном заводе.

Это позволит загрузить мощности дальневосточной верфи, а также обновить краболовный флот. Общий объем инвестиций – 50,1 млрд рублей, из которых 6,8 млрд рублей будут предоставлены из средств ФРДВ. Инициатором проекта выступает компания «Антей», которая ежегодно реализует более 5 тыс. тонн крабовой продукции, в том числе 3 тыс. тонн живого краба в страны Азиатско-тихоокеанского региона – Китай, Японию, Южную Корею. Суда планируется спустить на воду до конца 2024 года. Они будут использоваться как в Дальневосточном, так и в Северном рыбохозяйственных бассейнах. Проект реализуется в рамках системы инвестиционных квот, предполагающей, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на строительство флота или перерабатывающих мощностей. «Я помню, как в ФРДВ еще несколько лет назад приходили предприниматели за средствами на строительство нового краболовного флота и категорично утверждали, что флот мы эксплуатировать на Дальнем Востоке будем, а строить его можно только на Балтийских верфях. Отрадно, что тот комплекс мер поддержки этой важнейшей для нас отрасли, который в результате был реализован, в том числе субсидирование части капитальных затрат на строительство, смотивировал бизнес все-таки развиваться на Дальнем Востоке», - отметил в своем выступлении на онлайн форуме «ДФО 2020» министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков. Проекты строительства краболовных судов показывают, что дальневосточные верфи способны строить современный флот и могут сформировать полноценный сегмент рыбопромыслового судостроения на Дальнем Востоке. Первое краболовное судно, построенное на Дальнем Востоке по программе «квоты под киль», в декабре уже спустили на воду на доковой набережной «Восточной верфи» во Владивостоке. Его назвали «Охотск» в честь первого российского города на Дальнем Востоке. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики – государственный институт, созданный для привлечения инвестиций в промышленность и инфраструктуру. Он предоставляет бизнесу долгосрочные льготные кредиты, самостоятельно финансирует важные проекты, а также занимается консультационной поддержкой предпринимателей. С 2015 по 2020 годы фонд инвестировал 63 млрд рублей в 23 проекта общим объемом 740 млрд руб., ежегодно увеличивая объемы инвестиций на 20%. За этот период активы организации выросли более чем в 5 раз – до 81 млрд рублей.

