ФРДВ профинансирует обновление краболовного флота на Дальнем Востоке

«Я помню, как в ФРДВ еще несколько лет назад приходили предприниматели за средствами на строительство нового краболовного флота и категорично утверждали, что флот мы эксплуатировать на Дальнем Востоке будем, а строить его можно только на Балтийских верфях. Отрадно, что тот комплекс мер поддержки этой важнейшей для нас отрасли, который в результате был реализован, в том числе субсидирование части капитальных затрат на строительство, смотивировал бизнес все-таки развиваться на Дальнем Востоке», - отметил в своем выступлении на онлайн форуме «ДФО 2020» министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков.