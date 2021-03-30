В Минэнерго объяснили рост цен на бензин при дешёвой нефти

Заместитель главы Министерства энергетики России Павел Сорокин рассказал в интервью kp.ru, почему в стране дорожает бензин, в то время как нефть в мире дешевеет и цена на неё падает.

Замглавы Минэнерго отметил, что на стоимость топлива в России влияют три фактора. «Первый фактор: бензин в России продается в рублях. При этом обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках ее стоимость в рублях обычно меняется не сильно — как правило, она находится в диапазоне от 3000 до 3500 рублей за бочку. Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть стоила больше 5000 рублей за бочку», — сказал Сорокин. Вторая причина, по словам чиновника, в том, что двухпроцентные темпы роста цены на бензин почти не отличаются от уровня инфляции. Как заявил Сорокин, если бы стоимость бензина колебалась также, как цена на нефть, это привело бы к негативной реакции бизнеса и населения. Чтобы этого не произошло, специалисты ввели специальный демпферный механизм, который позволяет удерживать цену бензина в рамках инфляции и обеспечивать предсказуемость рынка. «И третий момент — бизнес всегда неохотно идет на снижение розничных цен. К сожалению, это свойственно коммерческому сектору. Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел», — сказал Павел Сорокин. Замглавы Минэнерго добавил, что в ближайшее время дефицита бензина в России не ожидается.

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