ДВФУ начал раздельный сбор мусора на регулярной основе

Как сообщает пресс-служба Дальневосточного федерального университета, в кампусе на о. Русском запустили регулярный сбор перерабатываемых отходов.

Так, 29 уличных баков для пластика, картона, стекла, алюминия и жести установили возле каждого гостиничного корпуса. Департамент клининга и благоустройства ДВФУ сообщил, что на площадке у каждого корпуса теперь стоят контейнеры двух видов. В первый, как и прежде, собираются неперерабатываемые отходы. Во второй небезразличные к экологии студенты и сотрудники уже начали сбрасывать отсортированные банки, бутылки, коробку и прочий мусор, пригодный для переработки. Все виды вторичного сырья для простоты использования собираются в один контейнер, а затем отправляются на завод Приморского экологического оператора (ПЭО), где уже распределяется по фракциям на сортировочной линии для последующей переработки. «Вскоре мы планируем установить контейнеры для сбора пластика, стекла и жестяных банок непосредственно в самих учебно-административных зданиях. Студенты уже не раз проявляли инициативу и проводили акции по раздельному сбору отходов в кампусе. Мы поддерживаем экоактивистов, которые формируют сообщество осознанного потребления. Внедрение экопрактик поможет в том числе снизить хозяйственные расходы и экологический след университета», — отметил директор Департамента клининга и благоустройства ДВФУ Владимир Якимов. Отметим, в корпусе А кампуса ДВФУ также расположены пункты приема макулатуры и батареек: на 8 уровне в «Точке кипения» и на 4 уровне в коворкинге «АЯКС». Дальневосточный федеральный университет поддерживает инициативы по улучшению экологической обстановки в регионе и экопросвещению. С марта 2019 года ДВФУ присоединился к экологическому движению «РазДельный Сбор». Популярность акции среди студентов и сотрудников вуза растет, а значит, выполняется главная цель движения — повышается интерес к проблеме раздельного сбора отходов.

