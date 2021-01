Российские экологи ставят «Терминал Астафьева» в пример всем стивидорным компаниям

Сегодня во Владивостоке подписана «Зеленая декларация» между компанией «Терминал Астафьева» и общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль».

Сегодня во Владивостоке подписана «Зеленая декларация» между компанией «Терминал Астафьева» и общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль». Стивидоры и экологи объединяют усилия для охраны окружающей среды в рамках программы модернизации порта «Терминал Астафьева» по переходу на защищенную перевалку угля и внедрению самых передовых технологий. Сам документ содержит ряд экологических и социальных обязательств компании, выполнение которых и будет контролировать «Зеленый патруль». Текст «Зеленой декларации», которая содержит 10 пунктов, в ближайшее время будет опубликован на официальном сайте общественной организации https://greenpatrol.ru. Подписанию документа предшествовала серьезная работа. Общественники из «Зеленого патруля» осмотрели перегрузочный комплекс «Терминала Астафьева», оценили ход модернизации его работы на защищенную перевалку угля и остались под большим впечатлением. Председатель Правления Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин отметил, что работа, которую ведет «Терминал Астафьева» по переходу на современные экологически безопасные технологии, не имеет аналогов ни на Дальнем Востоке, ни в стране в целом. «У меня вопрос ко всем стивидорным компаниям: есть ли у вас в погрузочной зоне такой комплекс защитных сооружений высотой 21 метр, как на «Терминале Астафьева»? Еще очень хотелось бы видеть у наших стивидоров и такой Центр управления предприятием (ЦУП), который здесь создан», – говорит Андрей Нагибин. По словам генерального директора АО «Терминал Астафьева» Руслана Кондратова, экологов специально пригласили в самое неблагоприятное для перегрузки время. В январе-феврале на побережье отмечаются самые сильные ветры, которые и разносят угольную пыль. «Мы совершенно осознанно пошли на этот шаг, чтобы эксперты могли оценить то, что делается на предприятии, что технологии, которые мы внедряем, работают в самых непростых условиях. Подобные «зелёные знаки отличия» получили крупнейшие компании России, лидеры своих отраслей и всей промышленности страны («Газпром», «Газпром-Нефть», «Роснефть»). В своей работе «Терминал Астафьева» всегда ориентируется на лидеров и старается внедрять передовые мировые практики. Наше сотрудничество станет важным шагом для компании, поскольку «Зелёный патруль» активно поддерживает предприятия, внедряющие новые технологии для экологически безопасной деятельности», – отметил он. Сегодня «Терминал Астафьева» работает над четвертым этапом своей программы модернизации — ведется строительство полностью закрытого навеса над зоной выгрузки железнодорожного фронта. Предварительно была проделана большая работа по оценке и анализу лучших мировых практик, чтобы организовать проект модернизации с использованием самых передовых и эффективных технологий. Так, партнером в проектировании стала известная японская компания Marubeni с богатым опытом реализации подобных проектов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. А оборудование для «Терминала Астафьева» поставляет немецкая компания SHADE – крупнейший в мире производитель погрузочного оборудования для закрытых терминалов сыпучих грузов. Уже полностью выполнены все подземные работы, возведены первые капители опор навеса. Все конструкции доставлены из Испании в Находку, где началась их сборка. Монтаж уникального сооружения начнется уже в марте и должен быть завершен в течение нынешнего года. Конкретные сроки окончания этих работ пока не называются, поскольку из-за пандемии коронавируса есть определенные сложности с привлечением специалистов, способных вести монтаж металлических конструкций на высоте 39 метров. По словам Руслана Кондратова, монтажников приходится искать по всей стране, однако сомнений в том, что эта большая работа будет сделана качественно и своевременно, ни у кого нет. По оценкам руководителя «Терминала Астафьева», инвестиции в модернизацию погрузочного комплекса компании составили более 1 миллиарда рублей.

