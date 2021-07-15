Количество вакцинировавшихся приморцев растет — уже более 240 тысяч поставили первую прививки от COVID-19. А полную иммунизацию прошли более 167 тысяч. На вопросы о прививке ответила заведующая кафедрой инфекционных болезней главного отраслевого вуза региона — Тихоокеанского государственного медицинского университета, профессор, главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Приморья Анна Симакова.
— Скажите, нужно ли после прививки закрываться дома и исключать контакты с людьми, ожидая появления иммунитета?
— Вы говорите о карантине. Нет, он совсем не обязателен. Однако тщательно соблюдать противоэпидемиологические меры после прививки необходимо. Что входит в эти требования? То, что теперь хорошо знакомо всем нам: нужно носить маску, избегать скопления людей, мыть руки и обрабатывать их специальными средствами, санитайзерами. Иммунной системе все же требуется время, чтобы сформировать ответ на вакцину и выработать защитные механизмы. И, кроме того, всем нам нужно время на формирование коллективного иммунитета.
— А может привитый человек заболеть COVID-19?
— Смотрите, в вакцине нет живых элементов вируса, который вызывал бы COVID-19. И после введения препарата не может быть положительного результата теста на наличие активной инфекции. Да, у некоторых людей возникают побочные эффекты — в легкой или умеренной степени. Однако это нормально. Поствакцинальные реакции могут быть после любой прививки. Какие могут быть ощущения после: кратковременное повышение температуры, боль на месте укола, слабость, боль в мышцах. Они проходят в течение трех дней без применения лекарственных препаратов. Степень поствакцинальных реакций индивидуальна для каждого человека, это особенность иммунной системы. Однако важно помнить, что никакие поствакцинальные реакции не сравнимы с теми осложнениями, которые возникают после перенесенной инфекции.
— Хорошо, а если человек заболел через пять — шесть дней, после первого укола? Получается, вакцина оказалась бесполезной?
— Говорить о появлении устойчивого иммунитета можно только через 21 день после вакцинации. Если человек заболел между прививками, то это является подтверждением факта, что иммунитет еще не сформировался. А еще того, что личный контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер был низок.
Есть часть людей, которые заболели после второй прививки. Если был тесный семейный контакт, возможен положительный тест. Но таких случаев меньше 0,1% от общего числа заболевших.
— Скажите, а после вакцинации люди чаще попадают в больницы?
— Сейчас в Приморье только 0,3% больных — это пациенты после первой прививки. Всего же в стационарах Приморского края лежит более 1,6 тысяч человек. Это пациенты, нуждающиеся в круглосуточной кислородной поддержке или ИВЛ.
— Вакцинация добровольная или все же принудительная?
— Послушайте, уже более года весь мир находится под влиянием пандемии. И это не то же самое, что сезон гриппа. Эпидемиологическая ситуация не улучшится, пока не будет сформирован коллективный иммунитет, который формируется благодаря переболевшим (при наличии высокого титра антител) или привитым. На территории Приморья должно быть привитых более 900 тысяч человек. Для выработки иммунной прослойки должно быть защищено более 60% взрослого населения. Только при этих условиях уровень заболевания начнет снижаться.
— Что такое «коллективный иммунитет»?
— Это достижение определенной «критической массы» защищенных людей, которая останавливает распространение болезни. Для этого у людей должна сформироваться устойчивая иммунологическая «память», которая защитит от будущих столкновений с этой инфекцией. Коллективный иммунитет можно считать сформированным, когда часть населения становится невосприимчивой к инфекции и за их счет остальная часть населения получает защиту. Например, три человека в коллективе привиты, а один нет, он не заболеет, потому что остальные члены коллектива не принесут эту болезнь, они защищены. А, если этот один попадает в коллектив непривитых, все члены коллектива могут заболеть.
Также коллективный иммунитет позволяет сохранить жизни наиболее уязвимым членам общества — пожилым людям и другим, чья иммунная система ослаблена.
— Когда можно проводить повторную вакцинацию?
— В период эпидемии проводить повторную вакцинацию и вакцинацию после болезни можно через шесть месяцев любой зарегистрированной в России вакциной. Сдача анализов на антитела перед вакцинацией не требуется.
— Вирус мутирует. Как это отразится на эффективности вакцины?
— Исследования штаммов коронавируса идут постоянно и Роспотребнадзор следит за всеми изменениями. Пока все новые штаммы — единичные завозные случаи. И основная применяемая сейчас вакцина «Спутник V» остается эффективной.
Даже если ее работоспособность чуть снизится при широком распространении штаммов-мутантов, она все равно останется на приемлемом уровне. Мы знаем, что ряд зарубежных широко используемых прививок имеют эффективность в районе 70%, а у «Спутника» она — 92%. Так что даже в случае некоторого снижения защита все равно останется серьезной.
— Становится иммунитет после прививки сильнее?
— Его сила у всех людей разная. Однако естественный иммунитет, сформированный после болезни, может быть недлительным. Выработка иммунитета путем вакцинации несет меньшие риски, чем его естественное формирование, так как невозможно предсказать степень тяжести симптомов в случае заражения COVID-19.
После вакцинации или заражения 70% населения сформируется тот самый коллективный иммунитет, который будет способствовать снижению распространения вируса. Если ждать, пока этот уровень будет достигнут естественным образом, без вакцинации — сложная эпидемиологическая ситуация сохранится на очень длительное время.
— Существует огромное количество мифов о вакцине от коронавируса. Например, что она плохо влияет на репродуктивную функцию у мужчин?
— Научных данных, которые бы свидетельствовали, что российские вакцины негативным образом влияли на репродуктивную функцию мужчин и женщин, на сегодняшний день нет. Напомню, что первая вакцинация именно в Приморье была сделана в сентябре медицинским работником. За этот период никаких доказательств негативного влияния не выявлено.