— Смотрите, в вакцине нет живых элементов вируса, который вызывал бы COVID-19. И после введения препарата не может быть положительного результата теста на наличие активной инфекции. Да, у некоторых людей возникают побочные эффекты — в легкой или умеренной степени. Однако это нормально. Поствакцинальные реакции могут быть после любой прививки. Какие могут быть ощущения после: кратковременное повышение температуры, боль на месте укола, слабость, боль в мышцах. Они проходят в течение трех дней без применения лекарственных препаратов. Степень поствакцинальных реакций индивидуальна для каждого человека, это особенность иммунной системы. Однако важно помнить, что никакие поствакцинальные реакции не сравнимы с теми осложнениями, которые возникают после перенесенной инфекции.