«Суд Линча или тюрьма?» — В Спасске разыскивают серийного стрелка по автобусам

Жители приморского города Спасск-Дальний не могут чувствовать себя в безопасности, когда едут в общественном транспорте. Виной тому — неизвестный стрелок, который повадился расстреливать окна автобусов. От его действий страдают все: пассажиры, перевозчики, техника и даже ситуация на дороге.
Некто повадился стрелять из укрытия по пассажирским автобусам в Спасске-Дальнем. Нападения происходят преимущественно на остановках общественного транспорта, однако бывали случаи атаки и в пути. Неизменно итог один — оглушительный хлопок, разлетевшиеся по всему салону осколки стекла, напуганные и раздраженные пассажиры, не менее впечатленный водитель и автобус, который уже точно никуда не едет.
Один из перевозчиков рассказал, что основной ущерб неизвестный наносит даже не материальный. Стрелок пугает людей. Нападения происходят в то время, когда салон полон пассажиров, которые могут пострадать.
По словам гендиректора ООО «Вираж» Евгения Кухарчука, на его автобусы нападали уже дважды. Компания-партнер подверглась атаке не менее 5 раз.
Примечательно, что бизнесмены понятия не имеют, кто же пытается таким образом «конкурировать». По их мнению это больше похоже на хулиганские выходки, от которых могут пострадать пассажиры и случайные прохожие.
Предприниматели не отрицают, что разногласия в их среде есть, однако на рынке, который за 15 лет полностью устоялся, нет таких конфликтов, из-за которых кто-то может устроить подобные разборки.
Власти города уповают на полицию и держат руку на пульсе. Сотрудники МВД сообщают, что отрабатывают возможные версии.
Не в восторге от ситуации и жители города. Дорога домой после утомительного рабочего дня превращается, как минимум, в рискованное предприятие. Горожане недовольны и жаждут поскорее найти стрелка.