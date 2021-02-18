В экспозиции Приморского океанариума впервые появились экзотические обитатели

— Змеи ещё молодые, питону 9 месяцев, удавам — год и два, и они ещё не достигли своего предельного размера: тигровый питон входит в пятёрку крупнейших змей в мире и вырастает до 6 метров, императорские удавы не такие большие, их максимальный размер не превышает 3,5 метров, — пояснил сотрудник отдела Тропический лес Евгений Агеенко. — Питоны питаются копытными, грызунами, обезьянами, птицами, наша змея ещё маленькая, в качестве корма мы используем мышей. Так как питон ещё небольшой, кормим его один раз в неделю. Чем взрослее змея, тем реже она питается, поэтому удавы обедают раз в две недели, их рацион состоит из более крупных грызунов — крыс.