Во всех школах Владивостока усилят меры безопасности

Во всех школах и гимназиях Владивостока усилят меры безопасности. Об этом распорядился глава города Олег Гуменюк. Решение об усилении мер принято после трагедии в Казани. Всем руководителям школ рекомендовано неукоснительно соблюдать требования безопасности, которые подразумевают запрет на допуск в помещения посторонних лиц. Вход в школу должен предоставляться только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Вход учащихся и сотрудников школ - без предъявления документа.