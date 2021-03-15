Управляйка из Владивостока больше года обирала жителей МКД

В прокуратуру Советского района Владивостока обратился житель дома по улице Кирова с жалобой на управляющую компанию Советского района. По словам заявителя, УК без согласия собственников повысила тариф на содержание и текущий ремонт жилья, сообщили в ведомстве.

Так, согласно договору управления многоквартирным домом (МКД) тариф на содержание и текущий ремонт жилья равен 24,98 рублям в расчёте на один квадратный метр общей площади дома. По информации правоохранителей, осенью 2019 года собственники провели внеочередное общее собрание, на котором рассматривался вопрос об увеличении платы за содержание и текущий ремонт, однако большинство собственников проголосовало против повышения платы. Несмотря на отказ собственников повышать размер платы и отсутствие законных оснований, управляющая компания самостоятельно приняла решение и повысила тариф до 26,17 рублей. В этой связи районная прокуратура обратилась с иском в суд, чтобы признать действия управляющей компании незаконными и обязать УК сделать жильцам перерасчёт по действующему тарифу. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

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