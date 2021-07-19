В Приморье горит заповедник «Сихотэ-Алинский»

Самый крупный пожар бушует на территории Малокемского участкового лесничества в Тернейском районе. Тут горит лес на участке площадью 3 000 гектаров. На тушении задействованы 50 человек и 14 единиц техники.
Еще два очага зафиксированы на особо охраняемой природной территории. В заповеднике «Сихотэ-Алинский». На месте работают 53 человека и две единицы техники.
Тушение пожаров сильно осложняется погодными условиями. На северо-востоке края столбики термометров показывают выше 40 градусов тепла. Дополнительные неудобства вызывает расположение очагов пожара. Они находятся в труднодоступных местах, куда добраться можно лишь на вертолете. Тяжелая техника там не пройдет.
По данным минлесхоза Приморья, причиной как минимум двух из трех пожаров стали сухие грозы. Особое природное явление, когда гроза проходит без осадков или с минимальным их количеством. Даже если выпадает дождь, то он незначительный и не может потушить деревья, которые загорелись после удара молнии.
Лесные пожары бушуют не только в Приморье. В Якутии тушить леса помогали 120 специалистов Приморской авиабазы. Они вернулись домой на прошлой неделе. Некоторые из этих опытных пожарных уже помогают приморским коллегам в их нелегкой борьбе с огнем.
Пожарная безопасность региона обеспечивается в рамках реализации государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и ликвидацию их последствий.