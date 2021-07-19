В Приморье горит заповедник «Сихотэ-Алинский»

По данным минлесхоза Приморья, причиной как минимум двух из трех пожаров стали сухие грозы. Особое природное явление, когда гроза проходит без осадков или с минимальным их количеством. Даже если выпадает дождь, то он незначительный и не может потушить деревья, которые загорелись после удара молнии.