Вторые сутки циклона: без света остаются более 160 тысяч приморцев

«Элементарно люди не могут забраться на высоковольтные опоры, их просто сносит ветром, автовышки из-за сложного рельефа тоже не везде могут подъехать к местам повреждений, а куда и заезжают, не могут работать, так как есть риск опрокидывания. Не везде быстро можно и обнаружить повреждение, ведь зачастую энергетики ищут обрывы пешком, потому что даже высокопроходимая техника не может проехать», — отметила зампред.