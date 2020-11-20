Вторые сутки циклона: без света остаются более 160 тысяч приморцев

Вторые сутки циклона: без света остаются более 160 тысяч приморцев

Вчера, 16:30ПроисшествияPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Сотрудники городских служб сталкиваются с серьёзным напором стихии во время аварийных работ. Ветер и обильные осадки натурально «сдувают» работников с объектов. Сейчас в ликвидации задействовано 367 специалистов в составе 99 бригад и 157 единиц техники, сообщили в приморском правительстве.

В данный момент отключения электроэнергии зафиксированы в Шкотовском, Надеждинском, Партизанском районах, Владивостокском, Артемовском городских округах, Фокино, Большом Камне, Спасске-Дальнем.

«На утро пятницы зафиксировано 142 отключения на линиях электропередач и на 1736 трансформаторных подстанциях, принадлежащих АО „ДРСК“, „Оборонэнерго“, АО „ДВ РСК“, ООО „АЭСК“, МУПВ „ВПЭС“, „Спасскэлектросеть“. Для помощи нашим энергетикам дополнительно прибывают бригады из Хабаровская, задействованы сотрудники МЧС», — рассказал зампред правительства Приморского края Елена Пархоменко.

Самая крупная авария произошла на линиях Владивосток — Зеленый Угол, Волна — Зеленый угол — на участках упали опоры ЛЭП.

Главные причины аварийных ситуаций — падение опор ЛЭП из-за ветра, налипание льда на линиях и обрыв проводов. По словам Пархоменко, оперативно ликвидировать поломки мешают продолжительные и сильные осадки.

«Элементарно люди не могут забраться на высоковольтные опоры, их просто сносит ветром, автовышки из-за сложного рельефа тоже не везде могут подъехать к местам повреждений, а куда и заезжают, не могут работать, так как есть риск опрокидывания. Не везде быстро можно и обнаружить повреждение, ведь зачастую энергетики ищут обрывы пешком, потому что даже высокопроходимая техника не может проехать», — отметила зампред.

Несмотря на сложность ситуации, рабочие продолжают устранять последствия аварий. Параллельно идёт установка дополнительных дизельных генераторов для социальных объектов и насосные станций.

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