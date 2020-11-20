Стоит отметить, что нормализацию работы жилищно-коммунальных систем контролирует лично глава региона Олег Кожемяко. Губернатор координирует действия аварийных служб. По его требованию социальные объекты края в кратчайшие сроки подключены к энергоснабжению, восстанавливаются системы электропитания. Аварийные работы во Владивостоке, который больше всех пострадал от циклона, — находятся на особом контроле главы Приморья. Кожемяко лично инспектирует участки, которые сильно пострадали от ледяного дождя.