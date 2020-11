Из-за сильного удара циклона сильно пострадала инфраструктура и коммунальное хозяйство Приморского края. В этой связи в правительстве приняли решение ввести режим ЧС на всей территории Приморья.

19 ноября на регион обрушился ледяной дождь. Дороги, деревья, электропровода — всё это покрылось толстой коркой льда, вызвав проблемы транспортного сообщения и инфраструктуры, а также аварии в инженерных сетях. Только во Владивостоке, который сильнее других муниципалитетов пострадал от циклона, 19 ноября без света оказались 1525 домов, без отопления — 506 домов, без холодной и горячей воды — 362 и 541 дом, соответственно. Чтобы нормализовать ситуацию, краевые власти взяли на себя контроль по ликвидации последствий непогоды. Муниципалитеты получили установку вводить режим ЧС в районе при необходимости. 20 ноября будет принято решение о введении ЧС на всей территории Приморского края. Это позволит упростить процесс координации работы специальных и аварийных служб, устранит бюрократические формальности и позволит привлечь помощь федерального центра. Стоит отметить, что нормализацию работы жилищно-коммунальных систем контролирует лично глава региона Олег Кожемяко. Губернатор координирует действия аварийных служб. По его требованию социальные объекты края в кратчайшие сроки подключены к энергоснабжению, восстанавливаются системы электропитания. Аварийные работы во Владивостоке, который больше всех пострадал от циклона, — находятся на особом контроле главы Приморья. Кожемяко лично инспектирует участки, которые сильно пострадали от ледяного дождя. Специалисты отмечают, что благодаря слаженным действиям властей и работников городских служб, удалось сохранить работоспособность систем жизнеобеспечения региона — главные дороги края расчищены, транспортное сообщение не нарушено, восстанавливается подача тепла и электроэнергии в дома, на время аварийных работ для нуждающихся организованы пункты временного размещения. По словам сотрудников краевого правительства, со стихийным бедствием такого масштаба Приморье столкнулось впервые за многие десятилетия. На ликвидацию последствий потребуется время. Глава региона будет осуществлять контроль работ во время всего периода, во избежание затягивания сроков устранения проблем.

