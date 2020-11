ДРСК посеяло тьму в самом центре микрорайона Чуркин

На протяжении трех суток жители домов на мысе Чуркин живут без электроэнергии. Иными словами, в полном «блэкауте». В розетках нет электричества, соответственно не работают все электроприборы. Как стало известно – причиной стало обрушение двух ЛЭП на Морском кладбище.

Примечательно, что Дальневосточная распределительная сетевая компания признала, что рухнули их столбы и пообещали заняться их восстановлением. Однако не уточняли, когда они это сделают. Именно из-за такой беспечности компании сотни многоквартирных домов до сих пор остаются без электричества. Спасать ситуацию пришли сотрудники МЧС по Приморскому краю, так как когда владельцы упавших линий электропередач начнут поднимать свои столбы и провода, не понятно. А ведь помимо домов без света остаются и медицинские учреждения края. Несмотря на то, что власти региона обеспечили больницы дизельными генераторами, топлива все равно не хватит больше, чем на трое суток. По информации на 18:00 субботы 21 ноября электричество медленно начало возвращаться в дома тех, кто живет на улицах Фадеева, Спортивная и 50 лет ВЛКСМ. Но в самом сердце «Чуркина» до сих пор темнота и холод.

