ДРСК посеяло тьму в самом центре микрорайона Чуркин

Спасать ситуацию пришли сотрудники МЧС по Приморскому краю, так как когда владельцы упавших линий электропередач начнут поднимать свои столбы и провода, не понятно. А ведь помимо домов без света остаются и медицинские учреждения края. Несмотря на то, что власти региона обеспечили больницы дизельными генераторами, топлива все равно не хватит больше, чем на трое суток.