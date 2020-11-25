Виновные в разливе нефтепродуктов не торопятся убирать разноцветное и опасное пятно у берегов Находки

Также остается не ясным то, почему никак не реагируют на такую халатность контролирующие органы, которые не выясняют причины загрязнения и то, из-за чего виновник не торопится убирать «за собой».
Напомним, что около двух недель назад в Находке у причалов АО «Приморский завод» произошел крупный разлив нефтепродуктов. При попытке выяснить причины произошедшего у руководителя предприятия Николая Заварзина, журналист местного информагентства получил в свой адрес угрозы в духе «лихих 90-х».
В свою очередь в ситуацию вмешался глава Приморского края Олег Кожемяко. Во время рабочего визита в Находку он потребовал в кратчайшие сроки ликвидировать последствия и принять меры к тому, чтобы подобное не повторялось.
Прошло уже довольно много времени, а руководство АО «Приморский завод» даже не приступило к исполнению поручения Олега Кожемяко.
Более того, есть опасения, что утечка нефтепродуктов с территории «Приморского завода» продолжается. Впрочем, находкинцы этому уже не удивляются — предприятие числится среди злостных нарушителей экологического законодательства, поскольку ведет на своих причалах открытую перевалку угля.
На фоне откровенного правового нигилизма находкинских предпринимателей вызывает недоумение бездействие природоохранной прокуратуры и органов экологического надзора. Видимо, для изменения положения потребуется громкий окрик со стороны федерального руководства. И он, судя по всему, скоро последует: возмущение жителей Находки варварским отношением к экологии города и его окрестностей со стороны коммерсантов стремительно растет.