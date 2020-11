Виновные в разливе нефтепродуктов не торопятся убирать разноцветное и опасное пятно у берегов Находки

Нефтяное пятно продолжает расползаться по акватории Находки. Виновное АО «Приморский завод» не торопится никак ликвидировать последствия нефтепродуктов, несмотря на предписание Олега Кожемяко. Об этом сообщает «Золотой Рог»

Также остается не ясным то, почему никак не реагируют на такую халатность контролирующие органы, которые не выясняют причины загрязнения и то, из-за чего виновник не торопится убирать «за собой». Напомним, что около двух недель назад в Находке у причалов АО «Приморский завод» произошел крупный разлив нефтепродуктов. При попытке выяснить причины произошедшего у руководителя предприятия Николая Заварзина, журналист местного информагентства получил в свой адрес угрозы в духе «лихих 90-х». В свою очередь в ситуацию вмешался глава Приморского края Олег Кожемяко. Во время рабочего визита в Находку он потребовал в кратчайшие сроки ликвидировать последствия и принять меры к тому, чтобы подобное не повторялось. Прошло уже довольно много времени, а руководство АО «Приморский завод» даже не приступило к исполнению поручения Олега Кожемяко. Более того, есть опасения, что утечка нефтепродуктов с территории «Приморского завода» продолжается. Впрочем, находкинцы этому уже не удивляются — предприятие числится среди злостных нарушителей экологического законодательства, поскольку ведет на своих причалах открытую перевалку угля. На фоне откровенного правового нигилизма находкинских предпринимателей вызывает недоумение бездействие природоохранной прокуратуры и органов экологического надзора. Видимо, для изменения положения потребуется громкий окрик со стороны федерального руководства. И он, судя по всему, скоро последует: возмущение жителей Находки варварским отношением к экологии города и его окрестностей со стороны коммерсантов стремительно растет.

