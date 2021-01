Автомобилисты Приморья не пропадут: ГИБДД спасает водителей из снежной западни

28 января в столице Дальнего Востока разгулялся очередной сильный снежный циклон. Некоторые автомобилисты не послушались предупреждения администрации города о том, что нужно воспользоваться общественным транспортом, и выехали на дороги. И уже после обеда ситуация усугубилась.

Сильный снег и штормовой ветер накрыл Владивосток сегодня к обеду. Из-за этого автомобильные дороги оказались скованы льдом и снежным накатом. Многие автомобилисты, которые сегодня утром были сильно уверены в своих силах и собственном авто, попали в снежную ловушку. Кто-то не смог подняться на переднем приводе в небольшой подъем, кто-то застрял в сугробе, а у кого-то кончилась жидкость для омывания лобового стекла. Застрявших в снежной западне автолюбителей в прямом смысле спасают сотрудники ГИБДД. Отважные сотрудники в жилетках ДПС в буквальном смысле разруливают ситуацию: толкают машины, помогают в решении технических проблемам автомобилисткам. На данный момент в полицию Владивостока поступило уже 33 сообщения об авариях. Как сообщают власти города, во Владивостоке полностью перекрыто движение по улице Капитана Шефнера. На трассе Новый — Де-Фриз — Седанка — Патрокл ограничено движение для большегрузов — при этом прошедшей ночью проезд по участку был открыт, движение координировали сотрудники ДПС. По центральным улицам проезд открыт в штатном режиме.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter