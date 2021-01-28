Автомобилисты Приморья не пропадут: ГИБДД спасает водителей из снежной западни

Многие автомобилисты, которые сегодня утром были сильно уверены в своих силах и собственном авто, попали в снежную ловушку. Кто-то не смог подняться на переднем приводе в небольшой подъем, кто-то застрял в сугробе, а у кого-то кончилась жидкость для омывания лобового стекла. Застрявших в снежной западне автолюбителей в прямом смысле спасают сотрудники ГИБДД. Отважные сотрудники в жилетках ДПС в буквальном смысле разруливают ситуацию: толкают машины, помогают в решении технических проблемам автомобилисткам.