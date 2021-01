Непогода в Приморье: Мост на остров Русский могут закрыть

В связи с существенным ухудшением погодных условий в 34 муниципальных образованиях Приморского края введен режим повышенной готовности. На расчистку снега брошена группировка более 4 тысяч человек и свыше 700 единиц техники, сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе правительства края.

Специалисты рекомендуют жителям Приморья максимально ограничить число поездок, а в случае, если такая необходимость возникнет, соблюдать осторожность и быть внимательными на дорогах. По информации министерства ГОЧС Приморья, на данный момент наибольшее количество осадков выпало во Владивостоке, Артеме и Хасанском районе. Снег продолжается, больше всего осадков ожидается в южной и восточной частях региона. В континентальной части ветер поднимется до 15-20 метров в секунду, на побережье — до 30 метров в секунду, а во Владивостоке и на мысах порывы будут достигать 33-38 метров в секунду. Ситуацию усугубят снежные заносы, накат и гололедица. Жителей и гостей города и края просят быть внимательными и аккуратными во время непогоды. Из-за штормового ветра может быть приостановлено движение автомобилей по Русскому мосту. На данный момент скорость ветра достигает 23 м/с. Как уточнили в ФКУ ДСД «Дальний Восток», в ведении которого находится мост, ограничительные меры в связи с опасным погодным явлением будут введены, если порывы ветра превысят 27 м/с. По предварительным данным, усиление ветра ожидается в период с 19:00 до 23:00. «Уже сейчас мы рекомендуем горожанам по возможности воздержаться от поездок по мосту на Русский остров и в обратном направлении. Возможен снос автомобилей к леерному ограждению», — объясняют специалисты. «Во Владивостоке на время непогоды ввели запрет на въезд большегрузов, предположительно до 16 часов пятницы, 29 января. Также перекрыт проезд на самом крутом спуске краевого центра — на улице Капитана Шефнера. Отменены 34 рейса междугородних автобусов, но при этом увеличено количество вагонов в 13 приморских электропоездах. Дежурство дорожных служб продолжается в круглосуточном режиме. Для устранения последствий циклона на дорогах края задействовано более 700 единиц снегоуборочной техники и больше 4 тысяч человек», — добавили специалисты чрезвычайного ведомства. Также из-за непогоды сегодня, 28 января, был отменен рейс паром «Босфор Восточный» до острова Попова на 17:00. Также отменяется завтрашний рейс судна на воздушной подушке «Влад Регул» до острова Попова на 10:40. Автолюбителей просят быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и при отсутствии острой необходимости не покидать населенные пункты. Кроме того, как сообщили в администрации Владивостока, задачи, которые стоят перед городскими службами, обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Владивостока, которое состоялось 28 января под руководством главы города Олега Гуменюка. О ситуации в городе сообщили директор ЕДДС города Сергей Белголов, руководители управлений дорог и благоустройства, управления по вопросам ТЭК, содержания жилищного фонда и других. Основные задачи — обеспечить максимальную проезжаемость транспорта по дорогам, наличие света, тепла и воды в домах, работу всех систем жизнеобеспечения в штатном режиме. На предприятиях, обеспечивающих город электроэнергией и теплом, сделаны необходимые запасы материалов, однако в случае возникновения серьезных аварий может быть задействован запас дизель-генераторов. Дорожно-патрульная служба ГИБДД Владивостока работает на улицах города в усиленном режиме. Остается закрытой дорога на ул. Капитана Шефнера. Муниципальная дорожная служба Владивостока «Содержание городских территорий» будет работать круглосуточно. Уже сформированы бригады, которые выйдут на работу в ночь. Это не только водители спецтехники, но и дорожные рабочие, которые задействованы в расчистке пешеходных зон от снега вручную. В эти минуты тротуары, лестницы и переходы расчищают около 200 рабочих. Во второй половине дня на Владивосток обрушилась непогода. Снег будет продолжаться до утра пятницы, 29 января. Общее количество осадков может составить от 10 до 18 мм, высота снежного покрова — 20-25 см. Непогода сопровождается сильным ветром, вероятно усиление до 38 м/с. Также по информации информагентств, на о. Русском 4 поселка остались без электричества. На месте работают специалисты «Оборонэнерго». Сообщается также, что бригады электриков работают и на о. Попова — там тоже нет электричества.

