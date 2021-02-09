В Приморье увеличен объем импорта овощей и фруктов из Китая

В частности, проверено 546,6 т томатов, 242,5 т сладкого и острого перца, 79,1 т салата и другой зелени, 253,2 т огурцов, 31,9 т репчатого лука и чеснока, 101,5 т капусты различных видов, 175,3 т баклажанов, кабачков, тыквы, дайкона, редиса и имбиря, 28,6 т грибов, а также 145,1 т свеклы и моркови.