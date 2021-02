В Приморье увеличен объем импорта овощей и фруктов из Китая

По информации, поступившей с фитосанитарных контрольных постов, с 1 по 7 февраля 2021 года должностными лицами регионального Россельхознадзора проверено 1705,4 т плодоовощной продукции, ввозимой на территорию Приморского края из КНР.

Об этом сообщают специалисты Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. В частности, проверено 546,6 т томатов, 242,5 т сладкого и острого перца, 79,1 т салата и другой зелени, 253,2 т огурцов, 31,9 т репчатого лука и чеснока, 101,5 т капусты различных видов, 175,3 т баклажанов, кабачков, тыквы, дайкона, редиса и имбиря, 28,6 т грибов, а также 145,1 т свеклы и моркови. Как сообщили в ведомстве, по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличился объем импорта томатов, перца и зелени. За отчетный период в Приморье из КНР поступило 101,6 т фруктов и ягод (винограда, клубники, манго, хурмы и так далее). Фитосанитарный контроль поступающей на территорию Приморского края подкарантинной продукции проводится инспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на складах временного хранения в зоне действия таможенных постов в штатном режиме.

