Якутию и Приморье свяжет скорый поезд

Запуск скорого поезда по маршруту Нижний Бестях — Владивосток запланирован уже в текущем году. Это позволит повысить качество транспортного обслуживания населения и улучшить связи между регионами Дальнего Востока. Проект реализуют ОАО «РЖД» и АО «АК «Железные дороги Якутии» (ЖДЯ).

Мероприятия и проблемные вопросы по организации скорого поезда Нижний Бестях — Владивосток обсудили на совещании у министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Владимира Сивцева. В частности, рассмотрен вопрос о пополнении парка пассажирских вагонов АО «АК «Железные дороги Якутии», разработке расписания движения скорого поезда сообщением Нижний Бестях (Якутск) — Владивосток, а также вопросы, связанные с продажей проездных документов и автоматизированным контролем посадки пассажиров. «Достигнута договоренность по выработке предложений для решения поставленных вопросов в течение марта текущего года и проведению совместного совещания по вопросам организации скорого поезда», — говорится в сообщении пресс-службы ЖДЯ. Запуск скорого поезда Нижний Бестях — Владивосток позволит повысить качество транспортного обслуживания населения и улучшить транспортные связи между регионами Дальневосточного федерального округа. По прогнозам, время в пути от Нижнего Бестяха до Владивостока составит 2,5 суток. Стоимость проезда в купейном вагоне составит от 7 тысяч рублей, а в плацкартном вагоне — от 4,5 тысяч рублей.

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