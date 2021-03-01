Якутию и Приморье свяжет скорый поезд

Мероприятия и проблемные вопросы по организации скорого поезда Нижний Бестях — Владивосток обсудили на совещании у министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Владимира Сивцева.
В частности, рассмотрен вопрос о пополнении парка пассажирских вагонов АО «АК «Железные дороги Якутии», разработке расписания движения скорого поезда сообщением Нижний Бестях (Якутск) — Владивосток, а также вопросы, связанные с продажей проездных документов и автоматизированным контролем посадки пассажиров.
«Достигнута договоренность по выработке предложений для решения поставленных вопросов в течение марта текущего года и проведению совместного совещания по вопросам организации скорого поезда», — говорится в сообщении пресс-службы ЖДЯ.
Запуск скорого поезда Нижний Бестях — Владивосток позволит повысить качество транспортного обслуживания населения и улучшить транспортные связи между регионами Дальневосточного федерального округа.
По прогнозам, время в пути от Нижнего Бестяха до Владивостока составит 2,5 суток. Стоимость проезда в купейном вагоне составит от 7 тысяч рублей, а в плацкартном вагоне — от 4,5 тысяч рублей.