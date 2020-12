На сахалинских железных дорогах появились новые пассажирские поезда

В Сахалинской области завершилась реализация программы обновления подвижного железнодорожного транспорта.

В конце года остров получил еще три новых современных железнодорожных состава, которыми заменили старые, на локомотивной тяге, на самых загруженных участках и востребованных пригородных маршрутах. Новая модель рельсовых автобусов была разработана и построена специально для Сахалина при финансовой поддержке Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в Группу ВЭБ.РФ) и «ВЭБ Лизинг». Общие инвестиции в проект (с учетом первой очереди) составили 1,8 млрд рублей, из которых 908 млн направил Фонд на развитие транспортно-логистической инфраструктуры островного региона. Вагоны нового подвижного состава отвечают всем требованиям безопасности и комфорта для пассажиров, оборудованы комфортабельными мягкими сиденьями и предусмотрены места для багажа. Рельсобусы РА-3 развивают скорость до 120 километров в час. В своем составе они могут иметь от двух до шести вагонов. Новые рельсобусы курсируют на маршрутах Южно-Сахалинск – Тихая, Тихая – Поронайск, Поронайск – Победино. Осенью прошлого года, в рамках первого этапа программы, были запущены три первых рельсобуса по направлениям Холмск – Томари, Южно-Сахалинск – Томари, Южно-Сахалинск – Корсаков. Таким образом, подвижной состав пригородного сообщения на Сахалине полностью обновлен. Модернизация повысит качество пригородного сообщения, заменит неэффективную локомотивную тягу в пригородном сообщении на острове, снизит расходы на ремонт и обслуживание вагонного парка до 4 раз. Новый̆ современный вид транспорта сделал Сахалин более комфортным и удобным для жителей̆ острова и туристов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter