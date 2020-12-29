На сахалинских железных дорогах появились новые пассажирские поезда

Вагоны нового подвижного состава отвечают всем требованиям безопасности и комфорта для пассажиров, оборудованы комфортабельными мягкими сиденьями и предусмотрены места для багажа. Рельсобусы РА-3 развивают скорость до 120 километров в час. В своем составе они могут иметь от двух до шести вагонов.