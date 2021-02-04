Специалисты рассказали, чем занимались на карантине 6% жителей Владивостока

Ремонт крупнее мелкого косметического в 2020 году сделали 6% семей из Владивостока, это на 2% меньше, чем в среднем по России. Большинство владивостокцев (84,4%) обновляли старые квартиры, поскольку в год пандемии и удаленной работы качество жилья стало особенно важным. Еще 7,8% респондентов занялись обоями, плиткой и паркетом в связи с покупкой новой квартиры. 3,5% опрошенных пришлось делать ремонт после того, как их залили соседи или в доме прорвало коммуникации.