Специалисты рассказали, чем занимались на карантине 6% жителей Владивостока

Специалисты рассказали, чем занимались на карантине 6% жителей Владивостока

Сегодня, 14:51
Рынки
Photo: Администрация Владивостока
Некоторые вовсе не сидели без дела
Каждая шестнадцатая владивостокская семья в 2020 году сделала ремонт в своей квартире, выяснила дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование». В среднем по стране ремонтные работы обошлись гражданам в 265 тыс. рублей.

Ремонт крупнее мелкого косметического в 2020 году сделали 6% семей из Владивостока, это на 2% меньше, чем в среднем по России. Большинство владивостокцев (84,4%) обновляли старые квартиры, поскольку в год пандемии и удаленной работы качество жилья стало особенно важным. Еще 7,8% респондентов занялись обоями, плиткой и паркетом в связи с покупкой новой квартиры. 3,5% опрошенных пришлось делать ремонт после того, как их залили соседи или в доме прорвало коммуникации.

Чаще других приводили свое жилье в порядок в 2020 году жители Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь ремонт сделали по 11% семей.

Исследование «Сбербанк страхования» показало, что более половины россиян (51%) копят деньги на ремонт квартиры, а 13% берут на эти цели кредит или занимают у родственников и знакомых. Оплатить работы по обновлению жилья из текущих доходов могут менее трети респондентов (29%).

Специалисты напоминают: никто не хочет, чтобы деньги и усилия пропали зря, например из-за устроенного соседями потопа, поэтому квартиру лучше застраховать. Тогда при возникновении проблем полис покроет урон, нанесенный не только самому жилью, но и внутренним интерьерам, мебели, бытовой технике и так далее.

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