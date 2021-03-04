Приморцам предлагают ипотеку по беспрецедентно низкой ставке

Банк «Дом.рф» снизил ставку по ипотечным кредитам, выдаваемым в рамках программы «Дальневосточная ипотека». Теперь взять деньги на покупку жилья можно по ставке от 0,4% годовых, сообщили в министерстве строительства Приморского края.

С начала действия программы более 4,7 тысячи человек оформили «Дальневосточную ипотеку» в Приморье. «Оформить кредит можно при внесении единовременной комиссии и подтверждении доходов выпиской из Пенсионного фонда РФ. Заказать ее можно дистанционно через сотрудника банка», — сказали специалисты. «Дальневосточная ипотека» наиболее популярна в Приморском крае. В рамках программы заключено 4755 договоров на 18,7 миллиарда рублей. Средняя сумма займа составляет около 3,9 миллиона рублей. Программа «Дальневосточная ипотека» начала действовать с декабря 2019 года. Кредиты предоставляются молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом менее 36 лет, и участникам программы «Дальневосточный гектар».

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