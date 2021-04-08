Приморские рыбаки в два раза увеличили вылов кальмара

В краевом агентстве по рыболовству рассказали, что Южная Корея активно закупает приморский кальмар, поэтому предприятия региона наращивают его добычу.
Специалисты отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2021 вылов увеличился более чем в два раза — на 35 тонн.
«За три месяца выловлено 56 тонн командорского и тихоокеанского кальмара, из них 8 тонн приходится на компанию «Примрыбфлот», — сообщил замруководителя агентства Сергей Наставшев.
Стоит отметить, что в Приморье реализуется социальная программа «Приморская рыба», принятая по инициативе главы региона Олега Кожемяко. Так по доступным ценам в торговых сетях края можно купить кальмар, горбушу, навагу, сельдь, минтай, камбалу и рыбные консервы.