Из Владивосток в Москву можно будет улететь за 10200 рублей

Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, авиакомпании в ближайшие дни начнут продажу субсидируемых билетов. Стоимость перелета по маршруту Владивосток – Москва для дальневосточников составит 10,2 тысячи рублей в одну сторону. Билеты можно приобрести в офисах или кассах авиакомпаний.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Григорий Плотницкий отметил, что под данную льготу в регионе попадают два маршрута — из Владивостока в Москву и Санкт-Петербург и обратно. Для покупки билетов приморцам нужно представить документы, подтверждающие проживание в регионе. «Это паспорт с дальневосточной пропиской, а также, в случае необходимости, свидетельство о рождении ребенка, справка форма № 8, подтверждающая постоянную регистрацию несовершеннолетних детей до 14 лет по месту жительства», — уточнил Григорий Плотницкий. Приобрести субсидируемые билеты можно будет в офисах или кассах авиакомпаний лично. Но, по словам замминистра, ведомство выйдет с предложением к авиакомпаниям пересмотреть это правило и предусмотреть продажи и онлайн. Также власти Приморья предлагают расширить перечень субсидируемых авиамаршрутов, включив туда рейсы из Владивостока в Казань, Симферополь и Краснодар.

