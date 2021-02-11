Из Владивосток в Москву можно будет улететь за 10200 рублей

Из Владивосток в Москву можно будет улететь за 10200 рублей

Сегодня, 13:58
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Photo: ИК "Золотой Рог"
Авиакомпании в ближайшие дни начнут продажу субсидируемых билетов
Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, авиакомпании в ближайшие дни начнут продажу субсидируемых билетов. Стоимость перелета по маршруту Владивосток – Москва для дальневосточников составит 10,2 тысячи рублей в одну сторону. Билеты можно приобрести в офисах или кассах авиакомпаний.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Григорий Плотницкий отметил, что под данную льготу в регионе попадают два маршрута — из Владивостока в Москву и Санкт-Петербург и обратно. Для покупки билетов приморцам нужно представить документы, подтверждающие проживание в регионе.

«Это паспорт с дальневосточной пропиской, а также, в случае необходимости, свидетельство о рождении ребенка, справка форма № 8, подтверждающая постоянную регистрацию несовершеннолетних детей до 14 лет по месту жительства», — уточнил Григорий Плотницкий.

Приобрести субсидируемые билеты можно будет в офисах или кассах авиакомпаний лично. Но, по словам замминистра, ведомство выйдет с предложением к авиакомпаниям пересмотреть это правило и предусмотреть продажи и онлайн. Также власти Приморья предлагают расширить перечень субсидируемых авиамаршрутов, включив туда рейсы из Владивостока в Казань, Симферополь и Краснодар.

Stories:
Приморье
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