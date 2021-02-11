Из Владивосток в Москву можно будет улететь за 10200 рублей

Приобрести субсидируемые билеты можно будет в офисах или кассах авиакомпаний лично. Но, по словам замминистра, ведомство выйдет с предложением к авиакомпаниям пересмотреть это правило и предусмотреть продажи и онлайн. Также власти Приморья предлагают расширить перечень субсидируемых авиамаршрутов, включив туда рейсы из Владивостока в Казань, Симферополь и Краснодар.