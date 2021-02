Решение правительства по «дальневосточным субсидиям» обернулось скандалом в отрасли

Российские власти выпустили постановление, корректирующее правила распределения субсидий для авиаперевозчиков, которые осуществляют полеты в ДФО, Калининград и Крым. Представители российских авиакомпаний усматривают в решении Правительства РФ несправедливость и признаки недобросовестной конкуренции.

Так, если запросы превысят выделенные бюджетные лимиты, приоритет будет отдаваться заявкам авиакомпаний с максимальным количеством в парке отечественных воздушных судов, произведенных не ранее 1 января 2009 года. Однако в течение десяти лет большое число новых российских самолетов в парке будет только у «Аэрофлота» и его дочерней компании «Россия». Еще пять перевозчиков остались без поддержки правительства. В парке группы уже сейчас 54 Superjet100, есть контракт на поставку еще 100 таких судов до 2026 г. Кроме того, у «Аэрофлота» подписан твердый контракт на 50 среднемагистральных МС-21, поставки которого начнутся после 2022 г. «Еще несколько лет назад наличие российской техники в авиакомпаниях учитывалось при распределении субсидий. Потом эта тема отошла на второй план. Сегодня Минтранс в полной мере вернулся к практике, когда одним из основных приоритетов при распределении субсидий является наличие отечественных судов в той или иной авиакомпании. Это стимулирует производство российских самолетов и побуждает авиакомпании приобретать нашу технику», — сообщил «Ведомостям» представитель Минтранса. При этом он не смог объяснить, как выделенные на субсидирование дальневосточных перевозок деньги попадут в авиапром: сейчас в России не производят дальнемагистральных самолетов для коммерческих перевозок. Официальный представитель S7 признается изданию, что приоритет для перевозчиков с российскими самолетами сыграет на руку лишь «одной из российских авиакомпаний», а изменения в программе субсидирования приведут к замедлению восстановления рынка внутренних авиаперевозок, который и так пострадал от коронакризиса. 22 января Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении в 2021 году 5 млрд рублей на субсидирование авиаперелётов для жителей Дальневосточного федерального округа. 4 февраля Минтранс распределил по новым правилам 5 млрд рублей на рейсы по 21 маршруту на Дальний Восток. Всего было подано заявок на 9,23 млрд руб. 3,4 млрд руб (70% от общего объема выделенных средств) получил «Аэрофлот», который перевезет 344 500 пассажиров по пяти маршрутам — из Москвы в Магадан, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Владивосток. Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что новые правила распределения господдержки, скорее, помогут не авиапрому, а жителям Дальнего Востока: «Аэрофлот» и до этой субсидии установил дешевые «плоские» тарифы, которые почти вывели с этого рынка другие авиакомпании, работая, по сути, себе в убыток. Субсидированный тариф будет еще ниже. Конечно, можно эту поддержку назвать поддержкой авиапрома, — не прямой, а косвенной, — но в целом, это, конечно, помощь для жителей региона», — пояснил эксперт изданию. Напомним, как сообщал «Золотой Рог» премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому приобрести субсидируемые государством авиабилеты теперь могут все жители Дальнего Востока, а не только льготные категории граждан. Постановление размещено на сайте Правительства РФ. В списке рейсов — 21 маршрут. Речь идёт о перелетах с территории Дальнего Востока в Москву, Санкт-Петербург и обратно. Это, в частности, маршруты в российскую столицу из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска. Как показывает практика, именно они наиболее востребованы у жителей Дальнего Востока. Кроме того, накануне стало известно, что авиакомпания Nordwind собирается запустить рейсы из Владивостока в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

