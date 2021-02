Летают все: Льготные авиабилеты стали доступны всем дальневосточникам

Правительство в рамках поручения Президента расширило жителям Дальнего Востока доступ к льготным авиабилетам. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Отныне пассажиры всех категорий (а не только льготники), зарегистрированные по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, смогут приобретать билеты на авиарейсы, которые субсидируются государством. Постановление размещено на сайте правительства РФ. В списке таких рейсов 21 маршрут. Речь идёт о перелетах с территории Дальнего Востока в Москву, Санкт-Петербург и обратно. Это, в частности, маршруты в российскую столицу из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска. Как показывает практика, именно они наиболее востребованы у жителей Дальнего Востока. 22 января Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении в 2021 году 5 млрд рублей на субсидирование авиаперелётов для жителей Дальневосточного федерального округа. Предполагается, что благодаря принятому решению приобрести авиабилеты по сниженному тарифу смогут не менее 450 тысяч человек. На билеты для льготных категорий населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, граждане до 23 лет) ранее уже было выделено 5,8 млрд рублей. Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 2 марта 2018 года № 215.

