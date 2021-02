По информации компании «ННК-Приморнефтепродукт», в четверг, 11 февраля, в Приморский край поступило достаточное количество бензина АИ-95 нового производства Хабаровского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом рассказал Сергей Калитин, министр промышленности и торговли Приморского края. Как рассказали газете «Золотой Рог» в пресс-службе правительства края, в настоящее время этот бензин доставляется на автозаправочные станции компании и в ближайшие часы поступит в продажу. Заправочные станции других участников рынка обеспечены бензином полностью.

