Приморские аграрии выполнили план по посеву кукурузы на 52%

Как сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства, показатели высадки одной из основных экспортных культур — кукурузы — на уровне прошлого года.
«План по кукурузе выполнен на 52%. Кроме того, уже тысячу гектаров сои посеяли сельхозпроизводители в Пограничном округе. Также в Хорольском, Ханкайском муниципальных округах, Спасском и Черниговском районах посеяно 1,8 тысячи гектаров риса — почти 30% от плана. Больше всего риса посеяно в Хорольском округе — 1,2 тысячи гектаров», — отметили специалисты.
Напомним, в этом году в Приморском крае соей, кукурузой и ранними зерновыми планируется засеять более 512 тысяч гектаров. При этом соя и кукуруза являются основными экспортными культурами. По национальному проекту экспорт продукции АПК должен составить более 1,6 миллиарда долларов в 2021 году.