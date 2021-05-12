Приморские аграрии выполнили план по посеву кукурузы на 52%

Приморские аграрии выполнили план по посеву кукурузы на 52%
Приморские аграрии выполнили план по посеву кукурузы на 52%
Сегодня, 17:41РынкиФото: Медиахолдинг1MiСоя и кукуруза являются основными экспортными культурами
Почти 40 тысяч гектаров кукурузы посеяли сельхозпроизводители Приморского края. Аграрии также сеют сою и рис.

Как сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства, показатели высадки одной из основных экспортных культур — кукурузы — на уровне прошлого года.

«План по кукурузе выполнен на 52%. Кроме того, уже тысячу гектаров сои посеяли сельхозпроизводители в Пограничном округе. Также в Хорольском, Ханкайском муниципальных округах, Спасском и Черниговском районах посеяно 1,8 тысячи гектаров риса — почти 30% от плана. Больше всего риса посеяно в Хорольском округе — 1,2 тысячи гектаров», — отметили специалисты.

Напомним, в этом году в Приморском крае соей, кукурузой и ранними зерновыми планируется засеять более 512 тысяч гектаров. При этом соя и кукуруза являются основными экспортными культурами. По национальному проекту экспорт продукции АПК должен составить более 1,6 миллиарда долларов в 2021 году.

Сюжеты:
Сельское хозяйствоПриморье
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