За пять лет посевная площадь сои в Приморье увеличилась в полтора раза

За последние пять лет посевная площадь сои в Приморском крае увеличилась в полтора раза — до 320 тысяч гектаров. Наращивание производственных площадей ориентировано на экспорт — в Японию и Китай, сообщили в правительстве региона.

В приморском минсельхозе рассказали, что большой рост посевных площадей в регионе приходится именно на сою и кукурузу, объёмы производства которых составляют более 380 тысяч тонн и более 250 тысяч тонн соответственно. «За последние пять лет посевная площадь сои увеличилась с 223 до 317,9 тысячи гектаров. В этом году данной культурой планируется засеять уже 345 тысяч гектаров», — рассказали специалисты министерства. Посев сои и кукурузы проходит в период с 10 мая по 15 июня. Собранный урожай идёт на экспорт в Китай и Японию. В министерстве сельского хозяйства Приморского края открыли «горячую линию», на которой можно уточнить любые вопросы, связанные с грядущей посевной. Стоит отметить, что приморские сельхозпроизводители при производстве сои и кукурузы вносят вклад в реализацию регионального проекта «Экспорт продукции АПК». В этом году, по предварительным оценкам специалистов, он составит 1,7 миллиарда долларов.

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