Строительство долгостроя завершилось в Приморье

В Артёме достроили и ввели в эксплуатацию 17-этажный дом-долгострой по улице Лазо, 15/1. Строительство объекта удалось завершить, благодаря новому региональному механизму — НО «Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края» (НО «ФППК»).

Дом в Артёме — 13-й проблемный объект, который удалось достроить за последние два года. «Восстановлены в правах 122 человека. После подписания акта ввода в эксплуатацию в течение двух месяцев производится постановка дома на кадастровый учет, и тогда застройщик приступает к подписанию актов передачи квартир гражданам», — рассказала генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Ольга Сун-жаю. По её словам, в многоэтажке также есть семь свободных жилых и два нежилых помещения — они выставлены на продажу. Специалисты отметили, что продажа позволит застройщику вернуть средства, которые были направлены из краевого бюджета на завершение строительства дома. Стоит отметить, что застройщик на Лазо, 15/1 (сейчас Интернациональная, 73) планировал сдать дом ещё в 2015 году. В 2020, здание передали в Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края и признали проблемным объектом — благодаря этому стало возможным финансирование строительства за счет субсидий регионального бюджета. Правительство выделило на эти цели около 175 миллионов рублей. «Завершением строительства занималась компания ООО „Хоттей“, выбранная по результатам конкурсных процедур. Работы приняты без замечаний, дом готов к эксплуатации. В течение пяти лет действует гарантия на выполненные работы и в случае, если у граждан возникнут замечания, подрядчик обязан их устранить», — рассказали специалисты фонда. Напомним, что за 2019–2020 годы в Приморском крае ввели в эксплуатацию 12 долгостроев во Владивостоке, Артеме и Уссурийске — 2065 человек восстановлены в правах. В 2021 году Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края достроит еще пять проблемных объектов — жилье получит еще 1071 житель края. В правительстве Приморья отметили, что вопрос завершения строительства всех проблемных жилых объектов и восстановления прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, находится на особом контроле Губернатора Приморья. Завершение строительства долгостроев в Приморском крае является частью работы по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Его цель — построить более трёх миллионов квадратных метров жилья до 2024 года.

