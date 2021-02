По информации, поступившей с фитосанитарного контрольного поста «Аэропорт-Владивосток», в 2020 году Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области проконтролирован ввоз в край 260 тонн различных ягод, сообщает пресс-служба управления.

Сотрудниками управления досмотрены и оформлены партии ягод — клубники, голубики, физалиса, черешни, кизила и другие виды продукции — из Египта, Мексики, Колумбии, Турции, Перу, Чили, Марокко, Сербии, Бразилии, Ливана, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Наибольшее количество ягод импортировано в мае 2020 года — 70,4 тонн. Как сообщается, после проведения фитосанитарного контроля вся подкарантинная продукция допущена инспекторами ведомства к ввозу на территорию региона.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter