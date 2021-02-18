Владивостокскую ярмарку перенесут

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, ближайшая продовольственная ярмарка на улице Жигура во Владивостоке пройдет не в субботу и воскресенье, а в воскресенье и понедельник — 21 и 22 февраля. Это связано с переносом выходного дня из-за празднования Дня защитника Отечества.