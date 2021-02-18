Владивостокскую ярмарку перенесут

Владивостокскую ярмарку перенесут

Сегодня, 16:46
Рынки
Photo: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Горожане могут приобрести замороженную ягоду, картофель, соленья
Ближайшая продовольственная ярмарка пройдет не в субботу и воскресенье

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, ближайшая продовольственная ярмарка на улице Жигура во Владивостоке пройдет не в субботу и воскресенье, а в воскресенье и понедельник — 21 и 22 февраля. Это связано с переносом выходного дня из-за празднования Дня защитника Отечества.

На ярмарку приглашаются все желающие.

Торговля традиционно развернётся в районе кольца 3-й Рабочей (ул. Жигура, 2б). В воскресенье купить свежие продукты можно будет с 10 до 18 часов, в понедельник — с 10 до 17 часов.

На ярмарке горожане и гости краевой столицы смогут приобрести свежие мясные и рыбные продукты, замороженную ягоду, картофель и другие овощи, соленья и дикоросы, мёд, молочные продукты, а также хлебобулочные и кондитерские изделия.

Stories:
Приморье
Related news:
Владивостокрынкиторговлясельское хозяйство
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы