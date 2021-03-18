Далее следует Приморский край — 60 тыс. рабочих мест и Ростовская область — 52 тыс. рабочих мест. В Нижегородской, Амурской областях и Татарстане — примерно по 47 тыс. вакансий. Замыкают десятку регионов с наибольшим числом вакансий в стране — Краснодарский край (около 44 тыс. вакансий) и Санкт-Петербург. В Северной столице работодателям требуются более 38 тыс. различных специалистов.