Во Владивостоке еще более 370 дольщиков получат весной ключи от своих квартир

Многоэтажкам присвоены адреса: улица Русская, 61г и 61д. Уже в апреле–мае 371 человек получит ключи от квартир, которых ждали четыре года. Это 14-й и 15-й по счету долгострои, которые удалось достроить и ввести в эксплуатацию в Приморском крае с 2019 года.