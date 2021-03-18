Во Владивостоке еще более 370 дольщиков получат весной ключи от своих квартир

Как сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе правительства Приморского края, 371 человек получит долгожданные квартиры благодаря сдаче первого этапа жилого комплекса «Лайф» во Владивостоке. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял участие в торжественном мероприятии ввода двух домов в эксплуатацию 17 марта.
Многоэтажкам присвоены адреса: улица Русская, 61г и 61д. Уже в апреле–мае 371 человек получит ключи от квартир, которых ждали четыре года. Это 14-й и 15-й по счету долгострои, которые удалось достроить и ввести в эксплуатацию в Приморском крае с 2019 года.
«Я обратился к Президенту России, и Владимир Владимирович поддержал наши предложения по достройке домов, поступило соответствующее софинансирование. За два года мы сдали 155 тысяч квадратных метров жилья для обманутых дольщиков — 2,5 тысячи семей получили квартиры. Эта работа будет продолжена», — подчеркнул Олег Кожемяко.
Учитывая сложность работ, дома достраивали сразу пять подрядных организаций: «СЗ «ЭКО Квартал», «Гамма-технология», «Интеллект-Инжиниринг», «Техуклад» и «АльфинДВ».
Напомним, что в этом году также будут достроены два дома (№ 1 и № 4) ЖК «Снеговая Падь» и ЖК «Олимп» на улице Грибоедова, 46.
Напомним, что прокуратура Приморского края на протяжении нескольких лет контролировала ситуацию с длительным строительством многоквартирных жилых домов.
С 2015 года ООО «ВерноПасификГрупп» возводило два многоквартирных жилых дома в районе ул. Лесной во Владивостоке с привлечением денежных средств дольщиков. Ввод домов в эксплуатацию неоднократно продлевался.
Принимался комплекс мер прокурорского реагирования по фактам ненадлежащего исполнения застройщиком обязанности по завершению строительства указанных объектов и передаче гражданам — участникам долевого строительства жилых помещений, нарушения привлеченными подрядными организациями сроков завершения строительно-монтажных работ, сообщает ведомство.
На данный момент права 363 дольщиков восстановлены.