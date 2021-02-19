Приморцы ушли за покупками в Интернет

Объем услуг розничной торговли, осуществляемых через Интернет в Дальневосточном федеральном округе, вырос в 4,4 раза по сравнению с тремя кварталами 2019 года и составил 17,6 млрд рублей.

К такому выводу пришли аналитики ФАНУ «Востокгосплан», проанализировав данные этого показателя по итогам 9 месяцев 2020 года. «Сложившаяся динамика рынка продаж через Интернет в ДФО более чем в 2 раза превышает темпы роста данного сегмента торговли в целом по стране. Увеличение объемов Интернет-торговли наблюдается во всех субъектах, входящих в состав ДФО, в том числе более чем в 10 раз выросли показатели в Республике Саха (Якутия), Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях», — отмечают эксперты. По их мнению, причиной роста интернет-покупок стало социальное дистанцирование, карантин и другие меры в ответ на пандемию COVID-19. Как поясняют аналитики, «в результате увеличения использования электронных покупок общая доля ДФО в структуре розничной Интернет-торговли России за этот период выросла с 1 до 2,2%». Наиболее активно, по данным аналитиков, совершали онлайн-покупки жители Приморского и Хабаровского краев — на их долю пришлось 24,8% и 20,5% от общего объема по ДФО, а также Республики Саха (Якутия) — 18,6% и Амурской области — 12,3%. Новые потребительские привычки, пересмотр компаниями офисной политики, а также расширение на Дальнем Востоке сети пунктов выдачи заказов лидерами рынка онлайн-ритейла (Wildberries и OZON) будут способствовать дальнейшему развитию Интернет-торговли в регионе, считают эксперты.

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