Ипотеку в России планируют выдавать и на деревянные дома

«Первое направление — это дать возможность индивидуальные жилые дома из (деревянных) домокомплектов считать нормальным, адекватным объектом залога, — сказала Виктория Абрамченко. — И мы прорабатываем с экономическим блоком, с Центробанком соответствующие меры для того, чтобы деревянный дом был полноправным участником ипотечных кредитов».
Как сообщила Абрамченко, на данный момент в России есть 65 компаний, которые ведут масштабный выпуск деревянных стройматериалов. Но только 3% их продукции собирается в нашей стране. Ипотека для деревянных домов позволит простимулировать спрос на подобную недвижимость, считает вице-премьер.
Кроме того, такие сборные деревянные дома будут использовать регионы при реализации программ по переселению людей из ветхого и аварийного жилого фонда, добавила Виктория Абрамченко.
В прошлом году президент Путин поручил распространить ипотеку на деревянные объекты ИЖС. Стратегия развития лесного хозяйства предусматривает запрет на вывоз необработанной древесины (круглого леса), а также развитие деревянного домостроения.